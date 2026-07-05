Oprez zbog jeftine garderobe: Odjeća sa Temua i Šejna puna otrova

Stručnjaci su upozorili da čak 70 do 80 odsto proizvoda sa platformi ultra brze mode ne ispunjava evropske bezbjednosne propise. Iz tog razloga, Evropska unija uvodi oštrije kontrole uvoza jeftine robe sa internet platformi kao što su "Šejn", "Temu" i "Ali Ekspres". Odjeća sa ovih sajtova izrađena je od jeftinih sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i elastina, koji se teško razgrađuju i postaju mikroplastika, a "Šejn" se ranije našao na meti optužbi i zbog prodaje "seksualnih lutaka sa izgledom djeteta".

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U posljednje vrijeme sve je više prijava u evropskom Sistemu za brzo uzbunjivanje zbog tekstila koji izaziva alergijske reakcije, hemijske opekotine, pa i oštećenja organa. Istraživanje "Grinpisa" pokazalo je da trećina proizvoda sa "Šejna" sadrži hemikalije iznad dozvoljenih granica uredbe REACH. U pojedinim uzorcima koncentracija ftalata bila je i do 200 puta veća od dozvoljene, dok su u nekim jaknama otkrivene "vječne hemikalije" (PFAS) u količinama čak 3.000 puta većim od propisanih.

U spornoj odjeći i obući pronađeni su olovo, kadmijum, formaldehid i nonilfenol etoksilat. Ove supstance povezuju se sa rizikom od raka, hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću i oštećenjem organa, a u organizam dospjevaju preko pora uslijed znojenja ili udisanjem vlakana. Kako bi spriječila ulazaka ovih proizvoda, EU uvodi nova pravila prema kojima će svaka pošiljka morati imati elektronske podatke za praćenje radi detaljnije granične kontrole, prenosi Informer.