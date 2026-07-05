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Kolaps u Banjaluci: Dio grada bez struje i vode, ugašeni semafori

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 08:53

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Црвено свјетло на семафору за пјешаке.
Foto: ATV

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom, na više lokacija u Banjaluci nisu u funkciji semafori, saopštio je Grad Banjaluka.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, poštuju saobraćajnu signalizaciju i pravila prvenstva prolaza, te mole za razumijevanje dok se ne otkloni kvar.

Kako javljaju čitaoci "Nezavisnih", više dijelova grada trenutno je bez električne energije.

Bez struje su, prema informacijama čitalaca, naselja Centar, Nova Varoš i Paprikovac.

Ranije je objavljeno da će zbog najavljenih radova kompanije "Elektroprenos BiH" na trafo-stanici, u nedjelju, 5. jula 2026. godine, doći će do prekida u isporuci električne energije na pumpnoj stanici Paprikovac.

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Ovaj prekid će se direktno odraziti i na sistem vodosnabdijevanja u pojedinim dijelovima grada jer će pumpna stanica (PS) Paprikovac ostati bez napajanja električnom energijom u periodu od 4.00 do 12.00 časova.

Zbog zaustavljanja pumpnog sistema, iz banjalučkog "Vodovoda" upozorili su da bi poremećaje u vodosnabdijevanju, pad pritiska ili privremeni nestanak vode mogli osjetiti potrošači u dijelovima naselja Lauš, Paprikovac, Petrićevac i Motike.

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