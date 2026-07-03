Logo

Dvije decenije bez rješenja - 500 neiskorištenih parking mjesta

Autor:

Lana Ostojić
03.07.2026 19:58

Komentari:

0
Подземна гаража
Foto: ATV

Dok vozači u Banjaluci svakodnevno kruže u potrazi za parkingom, ispod zgrada u naselju Krajina već dvije decenije neiskorišteno stoji oko 500 parking mjesta.

Grad i vlasnik garaža godinama ne mogu da se dogovore kada i kako će se one staviti u funkciju. Jedni tvrde da je rješenje otkup, drugi da su zahtjevi nerealni. Dokumentaciju koja bi mogla otkloniti bar dio nedoumica smo zatražili. Nismo je dobili.

Pronaći slobodno parking mjesto u Banjaluci svakodnevni je izazov. Iako se ispod zgrada u naselju Krajina nalazi oko 500 parking mjesta u podzemnim garažama, one već dvije decenije nisu u funkciji. Rješenje između Grada i vlasnika garaža već godinama se pokušava pronaći. Dogovor nikada nije postignut. Izgradnjom novih stambeno-poslovnih objekata sve je veći problem parkinga u naselju, naročito imajući u vidu veliki broj institucija u naselju, kažu stanari ovog naselja.

"Mi kao stanari već dugi niz godina imamo informaciju da su investitor i Grad u početku imali neku vrstu usmenog dogovora da će Grad otkupiti te podzemne garaže. Međutim, kako to toga nije došlo investitor nije želio, nije mogao - to već ne znamo, da te garaže prodaje pojedinačno stanovnicima naselja. Tako da su te garaže sve ovo vrijeme u tom nekom statusu kvo", izjavio je mještanin naselja Krajina Aleksandar Jokić.

Iz GP „Krajina“ tvrde da garaže imaju svu potrebnu dokumentaciju i upotrebnu dozvolu i da su spremne za korištenje. Kažu, stavljanje garaža u funkciju koči to što nisu pronašli investitora koji bi ih kupio. Smatraju da je Grad jedini koji može obezbijediti da one konačno služe svojoj namjeni. Svim gradonačelnicima nudili su isto rješenje.

"Nikad nismo došlo do konkretnog dogovora, iako smo mi nudili da neko treći, da li se radi o sudskom vještaku građevinske struke ili instituciji koja se bavi ovom vrstom posla – izvrši analizu troškova izgradnje garaže i to bi bio naš zahtjev za cijenu", istakao je direktor GP „Krajina“ Borko Đurić.

Ovo je veoma važno pitanje, ali precijenjeno s aspekta onog što kompanija traži od Grada, kaže gradonačelnik Banjaluke. Prostora za dogovor ima samo ako se cijena smanji.

"Razgovarali smo ali moram reći da kada bismo pristali na zahtjeve uvaženog čovjeka kojeg spominjete, investitora - mi bismo toliko uradili loše za grad, jer su to toliko maksimalistički zahtjevi da mi tim maksimalističkim zahtjevima ne možemo udovoljiti", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Nek smanji zahtjeve za 50 odsto - možemo razgovarati.

Konkretnu cijenu koju GP Krajina traži za otkup garaža nismo dobili. Nismo dobili ni dokumentaciju na koju se pozivaju. Istu dokumentaciju zatražili smo i od drugih strana – ni oni je nisu dostavili. Pokušali smo da dobijemo odgovore i od nekadašnjih gradonačelnika i predsjednika Skupštine. Odgovor onih koji su se javili bio je uglavnom isti – prošlo je mnogo vremena i detalja se ne sjećaju. Tako ova priča stara preko 20 godina ostaje zaglavljena negdje između sjećanja, pregovora i različitih tumačenja.

Dok vozači svakodnevno kruže u potrazi za parkingom, ovdje već godinama ne kruži ništa osim pitanja. Dok se dvije strane ne dogovore oko rješenja, građani će nastaviti da traže ono što se, paradoksalno, već nalazi ispod njihovih nogu – prazno parking mjesto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Garaža

Banjaluka

javna garaža

Parking

Komentari (0)

Pročitajte više

Удес мотоцикл

Hronika

Motociklista prebačen u bolnicu nakon sudara sa taksijem

54 min

0
Оригинал фалсификата: Стихија политичких збивања и судбина три ратна друга

Emisije

Original falsifikata: Stihija političkih zbivanja i sudbina tri ratna druga

56 min

0
Спремна нова одлука о наплати паркинга у Бањалуци

Banja Luka

Spremna nova odluka o naplati parkinga u Banjaluci

58 min

1
Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу

Svijet

Posvađali se vozač i putnik, autobus sletio u provaliju: Najmanje 40 mrtvih

1 h

0

Više iz rubrike

Спремна нова одлука о наплати паркинга у Бањалуци

Banja Luka

Spremna nova odluka o naplati parkinga u Banjaluci

58 min

1
Топловод

Banja Luka

Podrška modernizaciji toplovoda, odbijena rekonstrukcija parka Petar Kočić

1 h

0
Скупштина града Бања Лука

Banja Luka

Odbornici dali zeleno svjetlo modernizaciji toplovodne mreže

2 h

0
одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука

Banja Luka

Pred odbornicima same nule: "Rebalans se ne usvaja bez prijedloga građana"

8 h

1

  • Najnovije

20

37

Važna promjena za zaposlene u Njemačkoj

20

36

Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

20

23

Sloga počela pripreme: Ognjenović preuzeo kormilo, stiglo sedam Španaca

20

18

Međunarodni dan bez plastičnih kesa: 50 odsto sveukupnog otpada čini ambalaža

20

13

Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima