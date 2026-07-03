Dvije decenije bez rješenja - 500 neiskorištenih parking mjesta

Grad i vlasnik garaža godinama ne mogu da se dogovore kada i kako će se one staviti u funkciju. Jedni tvrde da je rješenje otkup, drugi da su zahtjevi nerealni. Dokumentaciju koja bi mogla otkloniti bar dio nedoumica smo zatražili. Nismo je dobili.

Pronaći slobodno parking mjesto u Banjaluci svakodnevni je izazov. Iako se ispod zgrada u naselju Krajina nalazi oko 500 parking mjesta u podzemnim garažama, one već dvije decenije nisu u funkciji. Rješenje između Grada i vlasnika garaža već godinama se pokušava pronaći. Dogovor nikada nije postignut. Izgradnjom novih stambeno-poslovnih objekata sve je veći problem parkinga u naselju, naročito imajući u vidu veliki broj institucija u naselju, kažu stanari ovog naselja.

"Mi kao stanari već dugi niz godina imamo informaciju da su investitor i Grad u početku imali neku vrstu usmenog dogovora da će Grad otkupiti te podzemne garaže. Međutim, kako to toga nije došlo investitor nije želio, nije mogao - to već ne znamo, da te garaže prodaje pojedinačno stanovnicima naselja. Tako da su te garaže sve ovo vrijeme u tom nekom statusu kvo", izjavio je mještanin naselja Krajina Aleksandar Jokić.

Iz GP „Krajina“ tvrde da garaže imaju svu potrebnu dokumentaciju i upotrebnu dozvolu i da su spremne za korištenje. Kažu, stavljanje garaža u funkciju koči to što nisu pronašli investitora koji bi ih kupio. Smatraju da je Grad jedini koji može obezbijediti da one konačno služe svojoj namjeni. Svim gradonačelnicima nudili su isto rješenje.

"Nikad nismo došlo do konkretnog dogovora, iako smo mi nudili da neko treći, da li se radi o sudskom vještaku građevinske struke ili instituciji koja se bavi ovom vrstom posla – izvrši analizu troškova izgradnje garaže i to bi bio naš zahtjev za cijenu", istakao je direktor GP „Krajina“ Borko Đurić.

Ovo je veoma važno pitanje, ali precijenjeno s aspekta onog što kompanija traži od Grada, kaže gradonačelnik Banjaluke. Prostora za dogovor ima samo ako se cijena smanji.

"Razgovarali smo ali moram reći da kada bismo pristali na zahtjeve uvaženog čovjeka kojeg spominjete, investitora - mi bismo toliko uradili loše za grad, jer su to toliko maksimalistički zahtjevi da mi tim maksimalističkim zahtjevima ne možemo udovoljiti", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Nek smanji zahtjeve za 50 odsto - možemo razgovarati.

Konkretnu cijenu koju GP Krajina traži za otkup garaža nismo dobili. Nismo dobili ni dokumentaciju na koju se pozivaju. Istu dokumentaciju zatražili smo i od drugih strana – ni oni je nisu dostavili. Pokušali smo da dobijemo odgovore i od nekadašnjih gradonačelnika i predsjednika Skupštine. Odgovor onih koji su se javili bio je uglavnom isti – prošlo je mnogo vremena i detalja se ne sjećaju. Tako ova priča stara preko 20 godina ostaje zaglavljena negdje između sjećanja, pregovora i različitih tumačenja.

Dok vozači svakodnevno kruže u potrazi za parkingom, ovdje već godinama ne kruži ništa osim pitanja. Dok se dvije strane ne dogovore oko rješenja, građani će nastaviti da traže ono što se, paradoksalno, već nalazi ispod njihovih nogu – prazno parking mjesto.