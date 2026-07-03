Odbornici dali zeleno svjetlo modernizaciji toplovodne mreže

Skupština grada Banjaluka usvojila je na današnjem zasjedanju Prijedlog odluke o zaduženju Grada kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 9, 8 miliona KM, koja su namijenjena za hitnu rekonstrukciju i modernizaciju dotrajale toplovodne mreže.

Ovom odlukom stvoreni su preduslovi da naredna grijna sezona za građane Banjaluke bude urednija i stabilnija.

Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Dragan Lukač, naglasio je da je krajnje vrijeme da se sistemski riješi problem grijanja, s obzirom na to da gradska infrastruktura godinama vapi za investicijama.

"Obaveza Grada jeste da održava toplovodnu mrežu, to nije obaveza ni stare Toplane ni Eko toplane. Znamo da se unazad godinama nije ulagalo ništa u mrežu i takođe da je toplovodna mreža u vrlo lošem stanju. Zato svake godine imamo primjedbe građana da imaju loše grijanje. U tu mrežu mora da se ulaže, ona je stara i preko 40 godina", jasan je Lukač.

Predsjednik Skupština grada Ljubo Ninković, potvrdio je podršku kreditu od 9, 8 miliona KM i poručio da je lopta sada u dvorištu administracije Draška Stanivukovića.

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"Stvorili smo uslove da naredna grijna sezona bude uredna i da toplovodna mreža bude u dobrom stanju. Sada Gradska uprava treba da zasuče rukave i radi na ovom polju", poručio je Ninković.

Ipak, sve tačke nisu dobile zeleno svjetlo skupštinske većine. Najveću pažnju privukao je odbijeni prijedlog gradonačelnika Draška Stanivukovića koji se ticao enormnog povećanja komunalnih taksi za kladionice na 25.000 KM.

Ninković ističe da je predložena mjera odbijena jer se iza nje kriju drugačiji motivi od onih koji se predstavljaju javnosti.

"Smatrali smo da je to populistička priča. Ta se tema godinama provlači i uvijek se navode isti razlozi neslaganja, čemu se Stanivuković opire. Cijela ideja prijedloga o povećanju taksi na 25.000 KM je u cilju punjenja gradskog budžeta, a ne u cilju zaštite omladine kako se to plasira", rekao je predsjednik lokalnog parlamenta.

Današnjim zasjedanjem zatvoren je predviđeni dio rada za ovaj period, te Skupština grada Banjaluka zvanično odlazi na ljetnu pauzu koja će trajati sve do oktobra. Ipak, kako je napomenuto, u slučaju potrebe i hitnih pitanja, postoji otvorena mogućnost sazivanja vanredne sjednice.