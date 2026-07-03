Logo

Danas sjednica banjalučke Skupštine: Pred odbornicima milionski krediti i regulacioni planovi

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 08:20

Komentari:

0
Скупштина града Бања Лука
Foto: ATV

Na današnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka na predloženom dnevnom redu nalazi se 24 tačke koje su dostavljene kroz redovnu proceduru, a pristiglo je još 15 dodatnih tačaka o kojima svoje mišljenje moraju dati komisije.

Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu, kreditna zaduženja za modernizaciju toplovodne mreže i obnovu parka „Petar Kočić“, više regulacionih planova, neke su od tačaka današnje, 10. sjednice Skupštine grada Banjaluka.

Iako je prvobitno najavljena, iz skupštinske procedure povučena je odluka koja je prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti, Prijedlog odluke o komunalnom redu.

Redovna sjednica Skupštine grada predviđena je sutra od 9.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Skupština grada Banjaluka

sjednica

regulacioni plan

kredit

Nacrt rebalansa budžeta

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вртић, Бањалука

Banja Luka

Kada će biti otvoren vrtić "Neven" u Banjaluci

3 h

0
Вртић

Banja Luka

Poznato kako je buknula salmonela u banjalučkom vrtiću

14 h

1
Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја

Banja Luka

Sutra u Banjaluci izmjena režima saobraćaja

18 h

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Nedopustivo da potkozarska sela nemaju vodu

21 h

5

  • Najnovije

10

38

"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

10

32

PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

10

28

„Najteže je što nema ni grob. Nemam gdje da mu prislužim svijeću“

10

26

Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

10

24

Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima