Danas sjednica banjalučke Skupštine: Pred odbornicima milionski krediti i regulacioni planovi

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Na današnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka na predloženom dnevnom redu nalazi se 24 tačke koje su dostavljene kroz redovnu proceduru, a pristiglo je još 15 dodatnih tačaka o kojima svoje mišljenje moraju dati komisije.

Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu, kreditna zaduženja za modernizaciju toplovodne mreže i obnovu parka „Petar Kočić“, više regulacionih planova, neke su od tačaka današnje, 10. sjednice Skupštine grada Banjaluka. Iako je prvobitno najavljena, iz skupštinske procedure povučena je odluka koja je prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti, Prijedlog odluke o komunalnom redu. Redovna sjednica Skupštine grada predviđena je sutra od 9.00 časova.

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