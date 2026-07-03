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Kada će biti otvoren vrtić "Neven" u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 07:30

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Вртић, Бањалука
Foto: ATV

Vrtić "Neven" u Banjaluci privremeno je zatvoren nakon što je 16 djece i vaspitačica zaraženo salmonelom. Banjalučka Gradska zdravstvena inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor u vrtiću, a Centru je naloženo preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih.

Vrtić i danas nije otvoren za prijem mališana.

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Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, Petar Jokanović, kaže da su tek juče dobili rezultate uzoraka za radnike i da će u ponedjeljak biti spremni za prijem djece.

"Nije bilo prijava da je bilo novih slučajeva salmonele kod djece niti kod zaposlenih. Ukupno 15 djece i jedan vaspitač su zaraženi i oni se oporavljaju", rekao je Jokanović.

Danas se očekuju rezultati i vrtić bi trebao da počne da radi u ponedjeljak.

"Ne vjerujem da će biti ponovo nekog pomjeranja. Vrtić je kompletno dezinfikovan i mašinski očišćen i spreman za prijem djece", istakao je Jokanović.

Kako je rekao, oni su preduzeli sve potrebne mjere, čak je izmjenjen i jelovnik.

"Sredstva za dezinfekciju će biti i ispred objekta kao i unutra. Pranje ruku, oprez i obuka djece su nam u fokusu", naveo je Jokanović.

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vrtić Neven

Vrtić

salmonela

Djeca

Banjaluka

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