Drama u porodici Ere Ojdanića, reagovali Hitna i policija

Njegov jedva punoljetni unuk Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.

Prema riječima izvora "Kurira", Andrija se nalazi u Resniku, gdje živi porodica njegove majke. Upravo tamo se i desila nemila scena.

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Po dolasku ekipe hitne pomoći ustanovljeno je da je uzeo preveliku dozu narkotika, ali na sreću uspjeli su da mu pomognu. Međutim, Erin unuk je, nakon što je došao sebi, odbio da ide u bolnicu, rekavši ljekarima da je na terapiji za liječenje od zavisnosti.

Kako je portal uspio da sazna od neimenovanog izvora, za stanje u kojem našao mlađani Andrija porodica najviše krivi pjevača. Tvrde da mu je Era obezbijedio lagodan život, a sve to dovelo je do toga da on krene da koristi narkotike.

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Kako su uspjeli da saznaju danas je u njihovoj porodičnoj kući u Resniku čak reagovala i policija.

Prema informacijama do kojih je došla ekipa "Kurira", unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić proteklih dana bio je pregledan i liječen u zdravstvenim ustanovama, uključujući VMA, a potom i u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević“.

Razlog njegovog liječenja je bolest i zavisnost od psihoaktivnih supstanci.

Era mu kupio porše za 18. rođendan

Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić nedavno je proslavio 18. rođendan, a tim povodom mu je deda organizovao gala slavlje.

Na proslavi u njegovom motelu na Meljaku bilo je oko 300 zvanica, među kojima su došli Erini prijatelji, porodica i kolege. Pjevač nije krio uzbuđenje zbog rođendana svog unuka a na slavlju je bacao novčanice i pjevao pokazavši koliko je ponosan deda.

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Ipak, kruna glamurozne i raskošne večeri bio je vatromet napolju kada je nebo zasijalo ali i poklon koji je deda pripremio za unuka.

Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali bijesnu mašinu.

U pitanju je automobil marke Porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo vidjeli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.

"Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svijetu. Mora da se poštuje i cijeni slušamo se jedan drugog. Umije nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude", rekao je on na početku slavlja.