Logo

Suzana Mančić u Parizu upoznala fatalnu holivudsku glumicu

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 11:37

Komentari:

0
србијанска глумица водитељица ТВ лице
Foto: Instagram/Suzana Mancic

Glumica Suzana Mančić trenutno boravi u Parizu, gd‌je je imala priliku upoznati se i razgovarati sa holivudskom zvijezdom Salmom Hajek.

Susret je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a objava je ubrzo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

"U Parizu je sve moguće! Čak i da dobiješ priliku da razgovaraš sa Salmom Hajek", napisala je na Instagramu Suzana.

Komplimenti na račun glumica samo su se nizali, a pohvale kako na Suzanin tako i na Salmin nisu se mogle prebrojati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Suzana Mančić

Salma Hajek

glumica

Pariz

Instagram

Komentari (0)

Više iz rubrike

Душица Јаковљевић

Scena

Dušica Jakovljević o prozivkama "Neka sam izoperisana, ne bih mogla..."

6 h

0
Зорица Марковић, пјевачица

Scena

Zorica oplela po Mininom vjereniku: "Kada ga vidim, ja se uplašim"

15 h

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Fotografija Milana Stankovića izazvala pažnju: ''Daje najbolje savjete''

16 h

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија

Scena

Oglasio se Kasper sa mora i otkrio kako se osjeća Mina Kostić

17 h

0

  • Najnovije

13

32

Uzgajivači šokirani: Cijena prasića na istorijskom minimumu, šta se dešava?

13

29

Žena (72) se udavila na plaži u Šibeniku

13

24

Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku!

13

20

"Srpska ima institucionalnu snagu i sposobnost da odoli pritiscima"

13

17

Ovim horoskopskim znakovima je suđeno veliko bogatstvo: Ne mogu da pobjegnu, čak i da to žele

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima