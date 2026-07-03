Suzana Mančić u Parizu upoznala fatalnu holivudsku glumicu

Glumica Suzana Mančić trenutno boravi u Parizu, gd‌je je imala priliku upoznati se i razgovarati sa holivudskom zvijezdom Salmom Hajek.

Susret je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a objava je ubrzo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

"U Parizu je sve moguće! Čak i da dobiješ priliku da razgovaraš sa Salmom Hajek", napisala je na Instagramu Suzana.

Komplimenti na račun glumica samo su se nizali, a pohvale kako na Suzanin tako i na Salmin nisu se mogle prebrojati.