Suzana Mančić u Parizu upoznala fatalnu holivudsku glumicu

Autor:ATV redakcija
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Glumica Suzana Mančić trenutno boravi u Parizu, gdje je imala priliku upoznati se i razgovarati sa holivudskom zvijezdom Salmom Hajek.
Susret je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a objava je ubrzo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.
"U Parizu je sve moguće! Čak i da dobiješ priliku da razgovaraš sa Salmom Hajek", napisala je na Instagramu Suzana.
Komplimenti na račun glumica samo su se nizali, a pohvale kako na Suzanin tako i na Salmin nisu se mogle prebrojati.
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