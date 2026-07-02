Logo

Oglasio se Kasper sa mora i otkrio kako se osjeća Mina Kostić

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 19:48

Komentari:

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија
Foto: Instagram/casper4casper

Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper, prema navodima domaćih medija, otputovali su iz Beograda kako bi se odmorili i opustili daleko od očiju javnosti, nakon izazovnog perioda kroz koji su prošli.

Kako je ranije objavljeno, Mina je po izlasku iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", gd‌je je provela 23 dana, uglavnom boravila u svom domu. Nedugo zatim, zajedno sa vjerenikom odlučila je da ode na more i posveti se oporavku u mirnijem okruženju.

Хрватска

Fudbal

Pomjera se utakmica Hrvatska - Portugalija? Stiglo hitno upozorenje

Kasper se oglasio sa odmora i potvrdio ove navode.

"Mina je super. Uživamo u odmoru i miru. Pozdrav od nas", rekao je on.

(Grand)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mane Ćuruvija Kasper

Mina Kostić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Никола Роквић

Scena

Nikola Rokvić otkrio zbog čega je bježao od muzike: Još nisam doživio ono što je moj otac

6 h

0
Џенифер Лопез позира фотографима по доласку на премијеру филма „Office Romance” у сриједу, 3. јуна 2026. године, у Лондону.

Scena

"Volim i muškarce sa bradom i one bez, nije važno"

12 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić objavila fotografiju sa zgodnim muškarcem: Oglasio se Rale i raskrinkao je

1 d

0
Преминуо пјевач групе Вилиџ пипл

Scena

Preminuo pjevač grupe Vilidž pipl

1 d

0

  • Najnovije

20

45

Muškarac (45) koji je teško povrijeđen u tuči preminuo nakon mjesec dana borbe za život

20

44

SP usvojila liste: Dokazujemo da smo složni i snažni

20

37

Počinje šesti "Jelen Garden Fest" u Prijedoru

20

30

Lažni policajci nasmrt pretukli muškarca u Hrvatskoj: Optužen državljanin BiH

20

29

Za 27 dana ispaljeno 680 protivgradnih raketa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima