Oglasio se Kasper sa mora i otkrio kako se osjeća Mina Kostić

Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper, prema navodima domaćih medija, otputovali su iz Beograda kako bi se odmorili i opustili daleko od očiju javnosti, nakon izazovnog perioda kroz koji su prošli.

Kako je ranije objavljeno, Mina je po izlasku iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", gd‌je je provela 23 dana, uglavnom boravila u svom domu. Nedugo zatim, zajedno sa vjerenikom odlučila je da ode na more i posveti se oporavku u mirnijem okruženju.

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Kasper se oglasio sa odmora i potvrdio ove navode.

"Mina je super. Uživamo u odmoru i miru. Pozdrav od nas", rekao je on.

(Grand)