Ana Nikolić objavila fotografiju sa zgodnim muškarcem: Oglasio se Rale i raskrinkao je

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Pjevačica Ana Nikolić je u turbulentnoj emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.
Iako postoji muškarac koji je osvojio njeno srce, Ana Nikolić je riješila da malo "začini" situaciju u vezi i svog partnera napravi ljubomornim, pa je na društvenoj mreži Instagram objavila vruće fotografije na kojima je "u zanosu" sa markantnim muškarcem crne kose, sa tetovažama na rukama.
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Na prvu su mnogi pomislili da je Nikolićeva u zagrljaju glumca iz filma "365" Mikelea Moronea, ali je zapravo riječ o vještačkoj inteligenciji pomoću koje je pjevačica kreirala fotografije.
Nakon ovih fotki, oglasio se i Anin partner Goran Ratković Rale, koji je potvrdio da je riječ o vještačkoj inteligenciji.
- To je AI slika, tako mi je Ana rekla. Rekla mi je da je neki glumac, ali da je montaža - poručio je on, zbog čega nije imao razlog da bude ljubomoran.
Kompozitor Goran Rale Ratković nedavno je imao operaciju srca. Krajem maja on je otkrio kako teče oporavak.
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- Nisam ustajao iz kreveta, ali odjednom se nešto desilo i hvala Bogu da je sve dobro. Trebalo je neko vrijeme da se oporavim. Nisam bio uplašen, samo sam očekivao da ću brže da se oporavim - rekao je on, ističući da s nestrpljenjem čeka povratak svom poslu.
- Tek smo počeli, radi se. Ne mogu baš brzo da se vratim, ali još nedjelju dana i biće top. Inspiraciju nalazim u ljudima. Sve je brzo išlo od samog početka, možda kad budem u penziji da razmišljam o tome. Penzije neće ni biti dok ja odem tamo. Stvaraću dok živim.
Rale je tada istakao da mu je partnerka u svemu najveća podrška.
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- Ana mi je najveća podrška ne samo u poslu, već i u životu generalno. Životni saputnik, uvijek se konsultujem sa njom, ona je toliko inteligentna i duhovita da se samo smijem - rekao je on, a na konstataciju da su njihovu vezu obilježile brojne svađe, kaže:
- Ljubav pobjeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan - to je pomirenje.
(Telegraf.rs)
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