Ana Nikolić objavila fotografiju sa zgodnim muškarcem: Oglasio se Rale i raskrinkao je

Iako postoji muškarac koji je osvojio njeno srce, Ana Nikolić je riješila da malo "začini" situaciju u vezi i svog partnera napravi ljubomornim, pa je na društvenoj mreži Instagram objavila vruće fotografije na kojima je "u zanosu" sa markantnim muškarcem crne kose, sa tetovažama na rukama.

Društvo Noćas u BiH stiže nevrijeme: Evo zašto poslije vrućina često slijede oluje

Na prvu su mnogi pomislili da je Nikolićeva u zagrljaju glumca iz filma "365" Mikelea Moronea, ali je zapravo riječ o vještačkoj inteligenciji pomoću koje je pjevačica kreirala fotografije.

Nakon ovih fotki, oglasio se i Anin partner Goran Ratković Rale, koji je potvrdio da je riječ o vještačkoj inteligenciji.

- To je AI slika, tako mi je Ana rekla. Rekla mi je da je neki glumac, ali da je montaža - poručio je on, zbog čega nije imao razlog da bude ljubomoran.

Rale nedavno imao operaciju srca

Kompozitor Goran Rale Ratković nedavno je imao operaciju srca. Krajem maja on je otkrio kako teče oporavak.

Zanimljivosti Slijedi poseban period za ova tri znaka: Sreća je na njihovoj strani

- Nisam ustajao iz kreveta, ali odjednom se nešto desilo i hvala Bogu da je sve dobro. Trebalo je neko vrijeme da se oporavim. Nisam bio uplašen, samo sam očekivao da ću brže da se oporavim - rekao je on, ističući da s nestrpljenjem čeka povratak svom poslu.

- Tek smo počeli, radi se. Ne mogu baš brzo da se vratim, ali još nedjelju dana i biće top. Inspiraciju nalazim u ljudima. Sve je brzo išlo od samog početka, možda kad budem u penziji da razmišljam o tome. Penzije neće ni biti dok ja odem tamo. Stvaraću dok živim.

Ana Nikolić mu je najveća podrška

Rale je tada istakao da mu je partnerka u svemu najveća podrška.

Društvo Sutra je Sveti apostol Juda: Ove poslove ne bi trebalo obavljati

- Ana mi je najveća podrška ne samo u poslu, već i u životu generalno. Životni saputnik, uvijek se konsultujem sa njom, ona je toliko inteligentna i duhovita da se samo smijem - rekao je on, a na konstataciju da su njihovu vezu obilježile brojne svađe, kaže:

- Ljubav pobjeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan - to je pomirenje.

(Telegraf.rs)