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Nikola Rokvić otkrio zbog čega je bježao od muzike: Još nisam doživio ono što je moj otac

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ATV redakcija
02.07.2026 14:45

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Никола Роквић
Foto: Youtube/ Žena. rs

Nikola Rokvić, sin proslavljene pjevačke legende Marinka Rokvića, otkrio je na koji način je počeo da pjeva kao dječak i kako je njegov otac reagovao na to.

Iako se danas i Nikola i njegov mlađi brat Marko bave pjevanjem, pjevač je ispričao da su se u djetinjstvu držali podalje od toga i nisu ispoljavali talenat do određenog trenutka.

“Marinko je potajno želio da ga neko naslijedi, ali ni Marko ni ja nismo pokazivali sklonosti ka muzici, čak smo imali i malu odbojnost. Osnovna škola, deca te zadirkuju da ti je tata pevač, odmah si nekako označen”, rekao je Nikola prilikom gostovanja u "Ekstra FM" podkastu.

Međutim, prelomni trenutak bio je kada se porodica Rokvić vraćala sa jednog porodičnog putovanja, nakon čega je Marinko bio presrećan.

“Vraćali smo se sa Zlatibora, u kolima nas četvoro, i ja pitam tatu kako ide ona pjesma "Jutros mi je ruža procvjetala". I on me pita da li znam tu pjesmu, ja kažem da znam, i on mi kaže: "Ajde otpjevaj" “, prisjetio se Nikola, pa dodao:

“Ja zapjevam, on staje kolima sa strane, parkira se i krsti se, pa kaže: "O, hvala ti, Bože". Tako da sam tada počeo”, kaže on.

Никола Роквић

Scena

Nikola Rokvić u novom spotu pokazao sve atribute

Nikola je izjavio da on taj trenutak, kao otac troje djece, još nije doživio, ali da se nada upravo onome čemu se svojevremeno nadao i njegov otac.

“Nisu pokazali interesovanje, imaju glasove, ne forsiramo ih, ali volio bih, jer je to divan dar, barem zbog sebe, da uveseljavaju ljude u svojoj okolini”, zaključio je Rokvić.

(GrandTV)

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Nikola Rokvić

Pjevač

muzika

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