Veliko slavlje u domu Nikole Rokvića

26.02.2026

19:36

Велико славље у дому Николе Роквића
Foto: Instagram/nikolarokvic

U porodici Nikola Rokvić i Bojana Barović poseban dan. Ponosni roditelji oglasili su se na Instagramu povodom rođendana svog sina i podijelili radost sa pratiocima.

Njihov nasljednik Simeon danas puni sedam godina, a emotivne objave nisu izostale.

Nikola nije bio previše opširan riječima, ali je zato objavio galeriju fotografija koje prate odrastanje njegovog sina – od rođenja do danas.

"Danas tatin sin šampion puni 7 godina", napisao je kratko pjevač uz fotografije koje su raznježile njegove pratioce.

Nešto emotivnija bila je Bojana, koja je sinu uputila dirljivu poruku.

Данил Медведев

Tenis

Danil Medvedev ima zanimljivu ideju

"Toliko toga bih rekla na ovaj nama poseban dan, ali slova na ovom digitalnom papiru nisu dovoljno lijepa, nježna, emotivna, umiljata, posebna, radosna, pametna i snažna da bi opisala tebe i moju ljubav prema tebi! Sretan rođendan mom jedinom d‌ječaku! Volim te najviše na svijetu", poručila je ona.

Objave su brzo prikupile brojne čestitke i lijepe želje, a jasno je da je u domu Rokvića i Barovićeve danas slavlje u punom sjaju.

Tagovi :

Nikola Rokvić

Pjevač

