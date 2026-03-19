Ivana Španović mijenja disciplinu

Na Svjetskom dvoranskom prvenstvu, koje se održava od 20. do 22. marta u Poljskoj, najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Španović neće nastupiti u svojoj matičnoj disciplini – skoku udalj, već će se takmičiti u troskoku. Vjeruje da, kao što je u karijeri preskočila sedam metara udalj, može dostići i granicu od 15 metara u troskoku.

Nakon što je praktično popunila vitrinu medalja u skoku udalj, Španovićeva je u 35. godini odlučila da napravi zaokret, promijeni disciplinu i započne novo poglavlje u karijeri.

„Moram reći da sam ja bila ta koja je insistirala od samog početka, a trener je na kraju, sticajem okolnosti, pristao jer se to prirodno nametnulo kao zdravija opcija ukoliko sam željela da ostanem u sportu još neko vrijeme. Nakon osvajanja svjetske titule u Budimpešti 2023. godine, praktično smo ostvarili sve što sam željela u karijeri“, izjavila je Španovićeva.

Saradnja sa trenerom Goranom Obradovićem, duga dvije decenije, donijela je Srbiji olimpijsku medalju, kao i po sedam svjetskih i evropskih odličja u dvorani i na otvorenom u skoku udalj. Sada se fokus prebacuje na troskok.

„Mogu slobodno reći da ta njena želja tinja još od 2022. godine. U okviru treninga za skok udalj radili smo i elemente troskoka – vježbe eksplozivne snage koje su neophodne za obje discipline. Te godine smo se nešto ozbiljnije posvetili troskoku i Ivana je odmah postala šampionka Balkana. Morao sam brzo reagovati, jer smo znali da moramo biti maksimalno spremni za 2023. godinu“, rekao je Obradović.

Tačka na skok udalj

Na Svjetskom prvenstvu na otvorenom u avgustu 2023. godine, Španovićeva je osvojila svoju posljednju i najsjajniju medalju u skoku udalj – zlato u Budimpešti, nakon bronzi u Moskvi i Pekingu.

„Ključni trenutak bio je upravo taj miting u Budimpešti, kada smo shvatili da je pravo vrijeme da se oprosti od discipline u kojoj je ostvarila najveće uspjehe“, naglasio je Obradović.

I sama atletičarka ističe da je sve došlo prirodno.

„Iako sam pristupila tom takmičenju kao i svakom drugom, osjetila sam da je to kraj. Želja postoji i dalje, ali više nisam mogla pronaći smisao u jurenju novih rezultata u disciplini u kojoj sam već postigla sve. Svjesna sam da neke stvari više ne mogu dostići kao ranije“, rekla je Španovićeva.

Novo poglavlje – troskok

Ipak, kraj skoka udalj ne znači i kraj karijere. Pred Španovićevom je novi izazov – nastup na petom Svjetskom dvoranskom prvenstvu, ali u disciplini koja važi za jednu od najzahtjevnijih.

„Fizički ne osjećam dodatni napor, jer mi ovo nije potpuno novo. Te elemente sam već radila, samo ih sada izvodim u većem obimu. Prilagodili smo strukturu treninga tako da se više oslanja na tehničke aspekte, jer je troskok izuzetno složena disciplina“, objasnila je.

Novi format takmičenja na Svjetskom prvenstvu u dvorani predviđa da se u skakačkim disciplinama odmah održava finale, a priliku za svih šest serija imaće samo osam najboljih takmičarki.

„Nemam šta da izgubim. Čast mi je što sam u ovakvom društvu i što nastupam u troskoku na Svjetskom prvenstvu. Idem da dam maksimum i ostvarim što bolji rezultat, što će biti odlična uvertira za Evropsko prvenstvo“, zaključila je Ivana Španović.

(RTS)