Ivana Španović mijenja disciplinu

19.03.2026
Na Svjetskom dvoranskom prvenstvu, koje se održava od 20. do 22. marta u Poljskoj, najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Španović neće nastupiti u svojoj matičnoj disciplini – skoku udalj, već će se takmičiti u troskoku. Vjeruje da, kao što je u karijeri preskočila sedam metara udalj, može dostići i granicu od 15 metara u troskoku.
Nakon što je praktično popunila vitrinu medalja u skoku udalj, Španovićeva je u 35. godini odlučila da napravi zaokret, promijeni disciplinu i započne novo poglavlje u karijeri.
„Moram reći da sam ja bila ta koja je insistirala od samog početka, a trener je na kraju, sticajem okolnosti, pristao jer se to prirodno nametnulo kao zdravija opcija ukoliko sam željela da ostanem u sportu još neko vrijeme. Nakon osvajanja svjetske titule u Budimpešti 2023. godine, praktično smo ostvarili sve što sam željela u karijeri“, izjavila je Španovićeva.
Saradnja sa trenerom Goranom Obradovićem, duga dvije decenije, donijela je Srbiji olimpijsku medalju, kao i po sedam svjetskih i evropskih odličja u dvorani i na otvorenom u skoku udalj. Sada se fokus prebacuje na troskok.
„Mogu slobodno reći da ta njena želja tinja još od 2022. godine. U okviru treninga za skok udalj radili smo i elemente troskoka – vježbe eksplozivne snage koje su neophodne za obje discipline. Te godine smo se nešto ozbiljnije posvetili troskoku i Ivana je odmah postala šampionka Balkana. Morao sam brzo reagovati, jer smo znali da moramo biti maksimalno spremni za 2023. godinu“, rekao je Obradović.
Na Svjetskom prvenstvu na otvorenom u avgustu 2023. godine, Španovićeva je osvojila svoju posljednju i najsjajniju medalju u skoku udalj – zlato u Budimpešti, nakon bronzi u Moskvi i Pekingu.
„Ključni trenutak bio je upravo taj miting u Budimpešti, kada smo shvatili da je pravo vrijeme da se oprosti od discipline u kojoj je ostvarila najveće uspjehe“, naglasio je Obradović.
I sama atletičarka ističe da je sve došlo prirodno.
„Iako sam pristupila tom takmičenju kao i svakom drugom, osjetila sam da je to kraj. Želja postoji i dalje, ali više nisam mogla pronaći smisao u jurenju novih rezultata u disciplini u kojoj sam već postigla sve. Svjesna sam da neke stvari više ne mogu dostići kao ranije“, rekla je Španovićeva.
Ipak, kraj skoka udalj ne znači i kraj karijere. Pred Španovićevom je novi izazov – nastup na petom Svjetskom dvoranskom prvenstvu, ali u disciplini koja važi za jednu od najzahtjevnijih.
„Fizički ne osjećam dodatni napor, jer mi ovo nije potpuno novo. Te elemente sam već radila, samo ih sada izvodim u većem obimu. Prilagodili smo strukturu treninga tako da se više oslanja na tehničke aspekte, jer je troskok izuzetno složena disciplina“, objasnila je.
Novi format takmičenja na Svjetskom prvenstvu u dvorani predviđa da se u skakačkim disciplinama odmah održava finale, a priliku za svih šest serija imaće samo osam najboljih takmičarki.
„Nemam šta da izgubim. Čast mi je što sam u ovakvom društvu i što nastupam u troskoku na Svjetskom prvenstvu. Idem da dam maksimum i ostvarim što bolji rezultat, što će biti odlična uvertira za Evropsko prvenstvo“, zaključila je Ivana Španović.
(RTS)
Ostali sportovi
6 h0
Ostali sportovi
23 h5
Ostali sportovi
4 d0
Ostali sportovi
6 d0
Najnovije
Najčitanije
21
19
21
17
20
58
20
54
20
51
