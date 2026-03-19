U zatvoru obješen poznati sportista

19.03.2026
Poznati sportista, rvač Saleh Mohamedi, navodno je pogubljen u centralnom zatvoru u iranskom gradu Komu.
Prema tvrdnjama svjetskih medija, devetnaestogodišnjim Mohamadi je obješen.
Osim njega, pogubljena su još dvojica zatvorenika, Mehdi Gasemi i Said Davudi, čime je okončan proces koji je od samog početka izazivao oštre kontroverze u međunarodnoj javnosti.
Sud u Iranu osudio je trojicu muškaraca na najstrožu kaznu pod optužbama da su ubili dva policajca, za neprijateljstvo protiv Boga, kao i za operativnu saradnju sa Izraelom, javlja agencija "Mizan".
Ovi procesi su direktno povezani sa talasom januarskih protesta koji su potresli grad Kom, a u kojima je Mohamadi učestvovao kao jedan od privedenih demonstranata.
— Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2026
The Islamic regime in Iran hanged the 19-year-old wrestler and anti-regime protester Saleh Mohammadi today pic.twitter.com/jXkYU3jiVg
Istraga i samo suđenje bili su praćeni ozbiljnim pravnim dvosmislenostima. Organizacija za ljudska prava Hana navodi da su priznanja okrivljenih iznuđena pod teškim pritiskom tokom ispitivanja, dok je istu informaciju prenio i portal "Frans24", uz navode da su pomenuta trojica mladića obješena.
Odbrana mladog rvača insistirala je na njegovoj nevinosti, ističući da on nije bio na mjestu incidenta za koji se tereti. Prema informacijama bliskim porodici, Saleh Mohamadi je kategorički odbacio optužbe, dok rođaci pogubljenog mladića tvrde da je on u vrijeme incidenta bio u kući svog ujaka, ali sud je ostao imun na ove navode.
Dodatnu sumnju na regularnost procesa baca i činjenica da porodici nije dozvoljeno da angažuje pravnog zastupnika po svom izboru. Izvori bliski porodici navode da je sud, uprkos višestrukim naporima da se imenuje nezavisni advokat odbio predložene advokate i dodijelio advokata po službenoj dužnosti.
Pogubljenja su izvršena uprkos nizu upozorenja međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje su nedjeljama ukazivale na drastičan porast broja smrtnih kazni izrečenih učesnicima nedavnih protesta.
