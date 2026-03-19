U zatvoru obješen poznati sportista

ATV

19.03.2026

15:12

0
Познати спортиста Салех Мохамеди погубљен вјешањем у затвору
Foto: Privatna arhiva

Poznati sportista, rvač Saleh Mohamedi, navodno je pogubljen u centralnom zatvoru u iranskom gradu Komu.

Prema tvrdnjama svjetskih medija, devetnaestogodišnjim Mohamadi je obješen.

Пумпа гориво

Republika Srpska

Ograničenje kupovine goriva u Srpskoj? - Oglasio se ministar

Osim njega, pogubljena su još dvojica zatvorenika, Mehdi Gasemi i Said Davudi, čime je okončan proces koji je od samog početka izazivao oštre kontroverze u međunarodnoj javnosti.

Osuđeni za ubistvo

Sud u Iranu osudio je trojicu muškaraca na najstrožu kaznu pod optužbama da su ubili dva policajca, za neprijateljstvo protiv Boga, kao i za operativnu saradnju sa Izraelom, javlja agencija "Mizan".

Хормушки мореуз

Svijet

Alarmantno upozorenje: Ovo je sada možda i važnije od nafte

Ovi procesi su direktno povezani sa talasom januarskih protesta koji su potresli grad Kom, a u kojima je Mohamadi učestvovao kao jedan od privedenih demonstranata.

Istraga i samo suđenje bili su praćeni ozbiljnim pravnim dvosmislenostima. Organizacija za ljudska prava Hana navodi da su priznanja okrivljenih iznuđena pod teškim pritiskom tokom ispitivanja, dok je istu informaciju prenio i portal "Frans24", uz navode da su pomenuta trojica mladića obješena.

Odbrana tvrdila da rvač nije bio na mjestu događaja

Odbrana mladog rvača insistirala je na njegovoj nevinosti, ističući da on nije bio na mjestu incidenta za koji se tereti. Prema informacijama bliskim porodici, Saleh Mohamadi je kategorički odbacio optužbe, dok rođaci pogubljenog mladića tvrde da je on u vrijeme incidenta bio u kući svog ujaka, ali sud je ostao imun na ove navode.

Бошњачка елита

BiH

Borba bošnjačke elite protiv "sukoba civilizacija": O čemu pričaju?

Dodatnu sumnju na regularnost procesa baca i činjenica da porodici nije dozvoljeno da angažuje pravnog zastupnika po svom izboru. Izvori bliski porodici navode da je sud, uprkos višestrukim naporima da se imenuje nezavisni advokat odbio predložene advokate i dodijelio advokata po službenoj dužnosti.

Pogubljenja su izvršena uprkos nizu upozorenja međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje su nedjeljama ukazivale na drastičan porast broja smrtnih kazni izrečenih učesnicima nedavnih protesta.

Više iz rubrike

ММА борац из БиХ направио скандал у Србији: Морали су да му отму микрофон!

Ostali sportovi

MMA borac iz BiH napravio skandal u Srbiji: Morali su da mu otmu mikrofon!

17 h

5
Лука Ивичић

Ostali sportovi

Ponos atletike Republike Srpske: Luka Ivičić nastavio sa sjajnim rezultatima

3 d

0
Борис Алексић

Ostali sportovi

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

6 d

0
ММА борац Ибрахим Чоло погинуо у несрећи

Ostali sportovi

MMA borac Ibrahim Čolo poginuo u jezivoj nesreći

1 sedm

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

Radnici ostali bez posla: Vlada Srpske izdvaja 800.000 KM

15

35

Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

15

35

Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

15

25

Selak: Oduzeta imovina ne može biti „državna“ – pripada entitetima i njihovim institucijama

15

23

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

