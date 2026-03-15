Ponos atletike Republike Srpske: Luka Ivičić nastavio sa sjajnim rezultatima

15.03.2026
Fantastični Luka Ivičić atletičar AK Borca završio je na najbolji način ovu dvoransku sezonu.
On je nakon tri seniorske nacionalne titule u disciplinama (sedmoboj, 60 prepone i skok s motkom) oborio i seniorski nacionalni rekord BiH i RS u sedmoboju.
Luka je 14. i 15. marta 2026 nastupio na prvenstvu Slovačke na kojem je uspio da trijumfuje i ujedno postavi novi rekord sa rezultatom od 4767 bodova.
Sa ovim rezultatima Luka je dokazao da Banjaluka, Republika Srpska i BiH imaju pravi atletski biser.
"Ova dvoranska sezona nam je najuspješnija do sada i iskreno se nadam da će ga samo zdravlje poslužiti u narednom periodu jer sam siguran da ćemo imati još puno razloga za slavlje.” rekao je Duško Ivičić, trener AK Borac
