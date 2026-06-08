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Miličević i Petrović mogu biti kandidati Liste za pravdu i red

Autor:

ATV
08.06.2026 18:23

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Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред
Foto: Facebook / Dr Milan Miličević

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima treba da bude Milan Miličević ili Ljubiša Petrović i da njegova Lista može da ih prijavi kao kandidate.

"Što se tiče prijave, bila je opcija. Da su se oni juče ujedinili i isturili Draška, to bi bilo završeno. To treba da pitate Ljubišu Petrovića. Ostavljam otvorenu mogućnost. Ljubiša je iskazao namjere, pobjednik je, ali je potpuno izolovan. Ljudi mu vjeruju, ima povjerenje i Ljubiša i ja bi bili dobitna kombinacija. Da je juče bila ova izdaja i da je Draško Stanivuković kandidat bi sigurno i to bi nama odgovaralo. Ali, to bi nažalost dovelo do potpunog uništenja i podjele u SDS-u. Svi vide da sa jedne strane postoji Babalj i Božović, a sa druge Miličević i Petrović", rekao je Vukanović.

On poručuje da je Blanuša nepouzdan čovjek i zbog toga je ostavio mogućnost kandidature.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanović: Blanuša da odustane, kandidat treba da bude Miličević ili Petrović

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Tagovi :

Milan Miličević

Ljubiša Petrović

Lista za pravdu i red

Nebojša Vukanović

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