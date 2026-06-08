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Novinar RTRS Jasenko Todorović saslušan po naredbi Tužilaštva BiH

08.06.2026 15:38

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Новинар РТРС Јасенко Тодоровић саслушан по наредби Тужилаштва БиХ
Foto: RTRS

Novinar RTRS Jasenko Todorović saslušan je danas u SIPA u Banjaluci, nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao, u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici.

Emisija je emitovana prije više od godinu dana.

Saslušanje je obavljeno pa naredbi Tužilaštva BiH, koje radi na ovom predmetu.

RTRS je upit o okolnostima saslušanja novinara uputio SIPA i Tužilaštvu BiH.

Elek: Podrška novinaru RTRS-a, poručujem Tužilaštvu i SIPA da on nije ništa kriv

Želim da iskažem podršku Jasenku Todoroviću i da kažem Tužilaštvu i SIPA da novinar RTRS nije ništa kriv, evo ja sam kriv i rekao sam što sam rekao i stojim iz toga, rekao je Nedeljko Elek, koji je tada bio na funkciji predsjednika Nadzornog odbora OC "Jahorina.

- Izgleda da nigdje ne postoji sloboda govora u BiH. Ne možete da kažete svoj stav i svoje mišljenje u jednoj dijaloškoj emisiji u kakvoj sam ja bio sa gospodinom Marinkom Božovićem - naglasio je Elek.

- Došli smo do jedne crvene linije, ili će da nas ućutkaju, a ja nisam čovjek koji ćutim i neću da ćutim. I ovaj put kažem niste krivi vi, nije kriv kamerman, niti RTRS, ali ja imam pravo da kažem svoj stav. Da li moj stav može da zabrani neki bivši visoki predstavnik koji je u zadnjem danu svog mandata donio neku odluku, a ta podrška nije prošla parlamentarnu proceduru na nivou BiH. Da li može tako, ja mislim da ne može - poručio je Elek.

On je dodao da ako se bude povlačilo i išlo linijom manjeg otpora, da neće se stati samo na ovom.

- Imate udar na RTRS, da je ugase i da ne smijemo ništa reći. Oni bi BHRT na nivou BiH i to je put kojim oni idu ako se mi ne suprostavimo - poručio je Elek.

Simić: Nastavak pritiska na slobodu govora

Ovo što se upravo dešava, kolegi, Jasenku Todoroviću sa Radio-televizije Republike Srpske je nastavak pritiska na slobodu govora i izražavanja u Republici Srpskoj, nakon donošenja takozvanog Inckovog zakona odnosno zakona o verbalnom deliktu i gušenju slobode govora, koji ne postoji nigdje u civilizovanim zemljama, a pogotovo recimo u SAD, koje visoko vrednuju slobodu govora, da je zagarantovana i Ustavom, rekao je za RTRS predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Danijel Simić.

- Ono što prvo upada u oči, recimo da je u emisiji "Odbrojavanje" kod Hatke Nezirović, Zahirović, muslimanski političar, rekao da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a da niko sutra nije nju zvao da objasni zašto nije reagovala na takvo ponašanje, odnosno čitav je niz primjera gdje se flagrantno vrijeđa srpski narod i njegova istorija, prošlost i budućnost od strane muslimanskih političara, pri čemu je potpuno jasno da su te poluge koje se zovu Inckov zakon napravljene upravo za ovakve situacije i da se ti "zakoni" primjenjuju isključivo ukoliko su na štetu Srba - rekao je Simić reagujući saslušanje Todorovića u SIPA, a po naredbi Tužilaštva BiH.

Ističe da se ovim pokušava izazvati strah i zbunjenost kod srpskih novinara i srpskih urednika.

- Uopšte medijskih radnika, da im ne pada na pamet da čak i dopuste svojim sagovornicima da kažu ono što oni misle, odnosno što je njihovo legitimno pravo zagarantovano i u Ustavu - rekao je on.

Podsjetio je na slučaj kada su tzv. majke Srebrenice, dakle organizacija tužila Miru Kostović.

- Imali smo već jedan takav slučaj, gdje je eto, samo zato što se mediji, dakle kao posrednici između nekog ko govori i uopšte javnosti, su se usudili da puste nečiju izjavu, to je samo po sebi njihov grijeh. Mislim da je u ime Udruženja novinara Republike Srpske takva stvar nedopustiva i da se nadamo da ćemo svi zajedno biti solidarni i da će Jasenko Todorović iz ovog izaći netaknut i na ovaj način mu ja lično i Udruženja novinara Republike Srpske pružamo podršku.

(RTRS)

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Tagovi :

RTRS

Jasenko Todorović

SIPA

Tužilaštvo BiH

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