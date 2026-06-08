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Stanivuković potvrdio da je predsjednik SDS-a poklekao pred njim: Zahvalio se Blanuši

Autor:

ATV
08.06.2026 14:09

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Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Veliku pažnju javnosti privukla je jučerašnja vijest da je Predsjedništvo SDS-a predložilo da lider PSS-a Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Epilog je uslijedio na sjednici Glavnog odbora stranke koji je, uprkos željama nekih članova, taj prijedlog odbacio i potvrdio Branka Blanušu za kandidata za predsjednika.

Međutim, Stanivukoviću očigledno ova odluka Glavnog odbora SDS-a ne znači ništa, te se po svemu sudeći nada podršci ove stranke.

On je, između redova, potvrdio da je predsjednik SDS-a poklekao pred njim, te se zahvalio Predsjedništvu i Blanuši na, kako je rekao, prijedlogu da on bude kandidat.

"Zahvalan sam Predsjedništvu Srpske demokratske stranke i predsjedniku Branku Blanuši što su me na najvišem organu stranke predložili kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. To je čast, ali još više obaveza koju kao predsjednik Pokreta Sigurna Srpska shvatam veoma ozbiljno", rekao je Stanivuković.

Kada je riječ o "pobuni" u Glavnom odboru SDS-a protiv ideje spajanja ove stranke sa PSS-om i kandidovanju Stanivukovića, lider PSS-a smatra da sa članovima koji su bili protiv toga može razgovarati.

"Jasno sam razumio i poruku jednog dijela članova Glavnog odbora Srpske demokratske stranke. To je pitanje koje ćemo otvoreno razmotriti i o njemu odlučivati na organima Pokreta Sigurna Srpska“, poručio je Stanivuković.

Da podsjetimo, veliki dio Glavnog odbora SDS-a juče se oštro usprotivio o ideji da dođe do "fuzije" Srpske demokratske stranke i Pokreta Sigurna Srpska, te povlačenju kandidature Branka Blanuše u korist Draška Stanivukovića.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Branko Blanuša

SDS

Pokret Sigurna Srpska

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