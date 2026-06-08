Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

Autor:ATV
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Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, oglasila se na Iks nalogu nakon što je prisustvovala predstavi "Bolivud" crnogorskih umjetnika.
Ona je u objavi navela da predstava ne otvara samo pitanja ličnih dilema, nada, očekivanja, preispitivanja samokritike, već i da konfrontira dva svijeta.
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"U ta dva pola stala su univerzalna, civilizacijska pitanja današnjice, koja nisu samo naša. Ne treba da budemo prestrogi prema samima sebi. Nismo najgori. A nismo ni najbolji. U sredini smo. U koju nas smješta i teatar", napisala je Trišić Babić.
Crnogorski umjetnici, "Bolivudom", koji smo gledali sinoć, ne intrigiraju samo naše vlastite dileme, nadanja, očekivanja, preispitivanja, samokritiku, nego konfrontiraju dva svijeta. U ta dva pola stala su univerzalna, civilizacijska pitanja današnjice, koja nisu samo naša. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) June 8, 2026
Ne… pic.twitter.com/UuKlLbLDgk
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