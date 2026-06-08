Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, oglasila se na Iks nalogu nakon što je prisustvovala predstavi "Bolivud" crnogorskih umjetnika.

Ona je u objavi navela da predstava ne otvara samo pitanja ličnih dilema, nada, očekivanja, preispitivanja samokritike, već i da konfrontira dva svijeta.

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"U ta dva pola stala su univerzalna, civilizacijska pitanja današnjice, koja nisu samo naša. Ne treba da budemo prestrogi prema samima sebi. Nismo najgori. A nismo ni najbolji. U sredini smo. U koju nas smješta i teatar", napisala je Trišić Babić.