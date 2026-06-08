Hospitalizovan Siniša Karan

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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.

Karan je stabilnog zdravstvenog stanja, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske. Republika Srpska Višković: Izgradnja autoputeva ušla u impozantan investicioni ciklus Predsjednik Srpske će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti svojim redovnim obavezama. /SRNA/

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