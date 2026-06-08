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Hospitalizovan Siniša Karan

Autor:

ATV
08.06.2026 11:25

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.

Karan je stabilnog zdravstvenog stanja, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

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Predsjednik Srpske će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti svojim redovnim obavezama.

/SRNA/

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Tagovi :

Siniša Karan

hospitalizacija

predsjednik Republike Srpske

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