Hospitalizovan Siniša Karan

Autor:ATV
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
Karan je stabilnog zdravstvenog stanja, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.
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Predsjednik Srpske će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti svojim redovnim obavezama.
/SRNA/
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