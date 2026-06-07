Obilježavanje 34. godišnjice Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u Srpcu

Kultura sjećanja i istorija Srpskog naroda, naša stradanja i žrtva koju su borci podnijueli za stvaranje Republike Srpske, nikada ne smiju biti zaboravljeni.

Zbog njih danas novi naraštaji žive u slobodi. Put slavan ali buran, bio je put srbačke brigade, kroz koju je u četiri godine prošlo 3.338 vojnika. Imali smo slavan i buran ratni put, kroz brigadu je u četiri godine prošlo 3.338 velikih boraca.

"Mi smo uglavnom kao brigada dobijali zadatke da idemo tamo gdje je gorilo, odnosno tamo gd je je trebalo gasiti požare, pomagati ljudima da spase i svoja ognjišta i da spase svoje ljude da ne budu protjerani sa tih ognjišta", rekao je Mićo Kovačević, ratni načelnik štaba Srbačke brigade.

Put srbačke lake bio je trnovit. put na kojem su se sačuvala vjekovna ognjišta, na kojem je bio spriječen genocid, put sloge i jedinstva. Ishod tog puta je odbrana slobode Republike Srpske. Sa tog puta odbrane slobode nije se vratilo 66 saboraca, kaže ministar Ostojić. Dodaje da su oni ti koji su zaslužni za to što naš narod živi u miru i slobodi.

Sudbina 10 boraca do dan danas nije razjašnjena. Neke porodice nisu pronašle mir. Viktor Nuždić ističe da se aktivno bave pronalaskom desetina boraca i nada se da će i oni na jedan dostojanstven način dočekati svoje mjesto gd je će njihovi najmiliji moći zapaliti svijeću za njih.

Prva srbačka laka pješadijska brigada prvi put je postrojena u selu Mali Sitneši na današnji dan 1992. godine. Danas su se podsjetili svih onih koji su dali svoj život dali za ideal slobode i borili se za Republiku srpsku, prema njima imamo najveću odgovornost da ih sačuvamo od zaborava.premijer srpske savo Minić nakon što je odao počast pripadnicima Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina", Minić je istakao da su to bili najspremniji momci koji su krenuli u odbranu srpskog naroda.

Prvi odred Specijalne brigade policije MUP-a Srpske djelovao je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS i tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata dao nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda i stvaranju Republike Srpske.

Specijalne brigade su zajedno sa Vojskom bile vrh koplja u odbrani srpskog naroda, posebno na Sarajevsko-romanijskoj regiji gdje je Jahorinski odred imao specijalnu namjenu, rekao je na Palama ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.U Srpcu je polaganjem vijenaca u Spomen sobi i na kosturnici obilježena 34. godišnjica formiranja Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.