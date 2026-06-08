Kovačević o dešavanjima u SDS-u i opoziciji: Manite se ćorava posla

"Obećao sam juče za nekoliko medija da ću prokomentarisati odluke i situaciju u SDS-u i opoziciji. I sve što mogu reći je sljedeće: Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla", objavio je Kovačević na Iksu.

A Draško, kaže Kovačević, naravno da neće biti predsjednik.

Obećao sam juče za nekoliko medija da ću prokomentarisati odluke i situaciju u SDS-u i opoziciji.



I sve što mogu reći je sljedeće. Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla.



A Draško? Naravno da neće biti predsjednik.



Za sve ostalo tu je "Masterkard". — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) June 8, 2026

"Za sve ostalo tu je 'Masterkard'", napisao je Kovačević.