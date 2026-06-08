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Kovačević o dešavanjima u SDS-u i opoziciji: Manite se ćorava posla

Autor:

ATV
08.06.2026 07:38

Komentari:

4
Ковачевић о дешавањима у СДС-у и опозицији: Маните се ћорава посла
Foto: ATV

Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Obećao sam juče za nekoliko medija da ću prokomentarisati odluke i situaciju u SDS-u i opoziciji. I sve što mogu reći je sljedeće: Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla", objavio je Kovačević na Iksu.

A Draško, kaže Kovačević, naravno da neće biti predsjednik.

"Za sve ostalo tu je 'Masterkard'", napisao je Kovačević.

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Tagovi :

Radovan Kovačević

SDS

opozicija

Komentari (4)
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