Kovačević o dešavanjima u SDS-u i opoziciji: Manite se ćorava posla

Autor:ATV
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Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"Obećao sam juče za nekoliko medija da ću prokomentarisati odluke i situaciju u SDS-u i opoziciji. I sve što mogu reći je sljedeće: Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla", objavio je Kovačević na Iksu.
A Draško, kaže Kovačević, naravno da neće biti predsjednik.
Obećao sam juče za nekoliko medija da ću prokomentarisati odluke i situaciju u SDS-u i opoziciji.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) June 8, 2026
I sve što mogu reći je sljedeće. Ljudi, glasajte za SNSD, manite se ćorava posla.
A Draško? Naravno da neće biti predsjednik.
Za sve ostalo tu je "Masterkard".
"Za sve ostalo tu je 'Masterkard'", napisao je Kovačević.
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