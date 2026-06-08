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Cvijanović: SNSD pali motore, opozicija se svađa oko fotelja

Autor:

ATV
08.06.2026 07:22

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Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da je sedmica na izmaku bila zanimljiva.

"Zanimljiva sedmica iza nas. Šmit se od‌javio, PIK se zaglavio. Amerikanci za domaći dogovor, Evropljani za stranu kolonijalnu upravu. SNSD pali motore, opozicija se svađa oko fotelja", navela je Cvijanovićeva.

Dodala je i da predsjednik SDS-a Branko Blanuša kandiduje Draška Stanivukovića, a SDS Blanušu.

Prema njenim riječima, jedan ne želi, a tjeraju ga, drugi želi, a ne daju mu.

"Do kraja mjeseca konačni rasplet", zaključila je Cvijanovićeva.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

SNSD

opozicija

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