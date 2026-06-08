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Višković: Izgradnja autoputeva ušla u impozantan investicioni ciklus

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ATV
08.06.2026 08:38

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Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Kada su u pitanju autoputevi, ušli smo u impozantan investicioni ciklus, rekao je Radovan Višković, v. d. direktora Autoputeva Republike Srpske.

"U fazi smo realizacije još 112 kilometara autoputa. Tu su i brze ceste, potom projektna dokumentacija od Trebinja prema Gacku, a dalje Višegradu. Dionica Prijedor", Banjaluka 40 kilometara, potom obilaznica oko Banjaluke, kao i auto - put prema Mrkonjić Gradu - podsjetio je Višković na neke od velikih projekata u Srpskoj.

A nacionalni interes je izgradnja auto-puta Od Beograljda do Banjaluke, odnosno Prijedora.

"Imamo dionicu Vukosavlje - Brčko 31,5 kilometra, te Brčko - Bijeljina 17 kilometara. U podmakloj fazi je izgradnja auto-puta Rača - Bijeljina u dužini od 20 kilometara, a Srebija pravi dio od Rače do Kuzmina. Krajem ove sedmice imaćemo i početak gradnje dionice Bijeljina - Brčko u iznosu od 17 kilometara", dodao je Višković.

Mnogo se priča i o Jonskoj transverzal koja ide od Italije do Soluna u Grčkoj, a jedan dio bi trebao da ide i preko Republike Srpske.

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"Dio će ići preko Trebinja. Kada izaberemo konačnu trasu, krenućemo u parcelaciju i popratnu dokumentaciju, kako bi što prije pristupili i izgradnji", naveo je Višković.

Kada Autoputevi Republike Srpske za godinu dana budu slavili punoljetstvo, Višković ističe da će biti još novih kilometara autoputeva.

"Novi kilometri autoputa su prioritet. Kada budemo slavili punoljetstvo, želim da ovim postojećim 111 kilometara dodamo nove kilometre autoputa", zaključio je Višković.

Autoputevi Republike Srpske obilježavaju 17 godina postojanja i biće predstavljen novi vizuelni identitet preduzeća.

RTRS

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Radovan Višković

Autoputevi Republike Srpske

Investicije

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