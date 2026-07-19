Ovo su cijene peleta i drva, pojedini građani u šoku

Građani BiH počeli su nabavljati ogrev za predstojeću sezonu grijanja, a u odnosu na prošlu godinu cijene su uglavnom više.

Potvrdio je to sagovornik za "Oslobođenje" čiji broj su pronašli na stranici PIK i na čijoj stranici stoji cijena 650 KM po toni.

Društvo Minić: Barski kompleks Tišina - jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu

Da su im cijene peleta iste kao i prošle godine, te da su zbog velike potražnje obustavili prijem narudžbi za sljedeća tri mjeseca, kazali su iz firme "Drvoprodeks" d. o. o. iz Banjaluke.

"Što se tiče peleta i proizvodnje naše firme, mi smo trenutno zaustavili narudžbe jer imamo pretjerane količine naručene robe u odnosu na one koje možemo proizvesti", potvrdila je Tamara iz "Drvoprodeksa" i pojasnila da je cijena po kojoj su kupci naručivali pelet iznosila 640 KM.

BiH Vučević: Mučki napad na srpske povratnike mora biti najoštrije sankcionisan

Podsjećamo, prošle godine u FBiH cijene peleta bile su ograničene na 561,60 KM, a sada cijene peleta na stranicama za oglašavanje nekih prodavača iznose i do 722 marke po toni.

Iz firme "Drvoproks" d. o. o. kažu da su drva skuplja za 20 KM po metru , a cijene peleta slične prošlogodišnjima.

"Cijene cijepanog drveta prošle su godine bile 140 po metru, a ove godine cijena je za 20 KM veća zbog poskupljenja goriva", potvrdio je Hanis Pandžo, direktor firme "Drvoproks", i dodao da se cijene peleta kreću od 600 do 650 KM.

Od prolaznika u Sarajevu saznali su jesu li kupili ili planiraju kupiti ogrev, ali i razmišljaju li o opcijama grijanja na klimu.

"Većinom koristimo drva, a kad su baš hladnoće, upalimo klimu", kazala je Dina i komentirala da su cijene drva po metru strašno visoke.

Scena Policija uletjela i prekinula nastup Dare Bubamare

O kombinaciji grijanja na struju i na pelet razmišlja i Alija koji je prošle godine, kako tvrdi, pelet plaćao 350 KM po toni, a danas ne može vjerovati da tona košta 722 marke.

Kada je u pitanju centralno grijanje, iz Toplana KS uvijek je ista poruka:

"Odluku o cijeni usluge grijanja donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog nezavisnog stručnog tijela, u skladu s važećim propisima i analizom svih relevantnih troškova koji utiču na formiranje cijene usluge grijanja, uključujući i cijenu prirodnog gasa".