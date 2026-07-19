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Poskupilo gorivo u Srpskoj, ovo su cijene

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 11:31

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Поскупило гориво у Српској, ово су цијене
Foto: ATV

Na benzinskim pumpama u Srpskoj gorivo je opet poskupilo.

Trenutno, litar dizela košta oko 3 KM, što je, u odnosu na prije 7 dana, više za čak 25 feninga.

"Prije 7 dana sam sipao gorivo po 2,75 KM. Kad sam danas vidio koliko košta dizel, ostao sam bez teksta. Razlika od 25 feninga po litru nimalo nije zanemarljiva, s obzirom na to da, sada, rezervoar košta oko 12 KM više", kaže za Srpskainfo jedan Banjalučanin.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske poskupljenje su najavili prije desetak dana. Naglasili su da je razlog porast cijene barela, a sve zbog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku.

Zbog nove eskalacije sukoba SAD i Irana, Brent i američka nafta su, od početka sedmice, poskupile za skoro 12%.

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Kriza na Bliskom istoku dovela je do velikih potresa i na našem tržištu. U prvom redu, došlo je do poskupljenja dizela, čija je cijena, u jednom trenutku, otišla na čak 4 KM po litru.

Prije izbijanja pomenute krize, litar dizela na pumpama u srpskoj u prosjeku je koštao 2,3 KM.

Naftaši su poručili da bi gorivo u Srpskoj moglo da pojeftini na ovaj nivo, ali tek kad na Bliskom istoku bude uspostavljen trajni mir.

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Cijene goriva

gorivo

Cijene

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