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Svečanost povodom obilježavanja 17 godina rada "Autoputeva Republike Srpske"

Autor:

ATV
08.06.2026 13:33

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Радован Вишковић у Бањалуци на свечаности поводом обиљежавања 17 година рада предузећа "Аутопутеви Републике Српске".
Foto: ATV

U Banjaluci je počela svečanost povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća "Autoputevi Republike Srpske", tokom koje će biti predstavljen novi vizuelni identitet, odnosno logo i internet stranica ove firme.

Osim rukovodstva preduzeća, predvođenog vršiocem dužnosti direktora "Autoputeva Srpske" Radovanom Viškovićem, svečanosti u hotelu "Bosna" prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i drugi ministri, kao i brojne zvanice iz javnog, političkog i društvenog života.

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Višković je u obraćanju, između ostalog, rekao da je jedan od glavnih ciljeva auto-putem spojiti Banjaluku i Beograd, što je nacionalni interes.

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Tagovi :

Autoputevi Republike Srpske

Banjaluka

Radovan Višković

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