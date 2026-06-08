Svečanost povodom obilježavanja 17 godina rada "Autoputeva Republike Srpske"

U Banjaluci je počela svečanost povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća "Autoputevi Republike Srpske", tokom koje će biti predstavljen novi vizuelni identitet, odnosno logo i internet stranica ove firme.

Osim rukovodstva preduzeća, predvođenog vršiocem dužnosti direktora "Autoputeva Srpske" Radovanom Viškovićem, svečanosti u hotelu "Bosna" prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i drugi ministri, kao i brojne zvanice iz javnog, političkog i društvenog života.

BiH Ostaje li Gradiška bez graničnog prelaza: Krišto i Plenković potpisali ugovor

Višković je u obraćanju, između ostalog, rekao da je jedan od glavnih ciljeva auto-putem spojiti Banjaluku i Beograd, što je nacionalni interes.