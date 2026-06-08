Selak - Petrović: Nastaviti dijalog sa ciljem unapređenja položaja zaposlenih

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak održao je danas, u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci, sastanak sa predsjednikom Sindikata pravosuđa Republike Srpske Sinišom Petrovićem, na kojem je razgovarano o unapređenju položaja zaposlenih i daljem jačanju socijalnog dijaloga u pravosudnim institucijama.

Tokom sastanka su razmotrena pitanja od značaja za radno-pravni i materijalni status zaposlenih, a zajednički je istaknuta važnost očuvanja stručnog kadra i stvaranja što boljih uslova za rad u pravosuđu Republike Srpske.

Sagovornici su izrazili opredjeljenje da se socijalni dijalog nastavi i u narednom periodu, kroz redovne razgovore i saradnju usmjerenu na unapređenje uslova rada i jačanje institucija pravosuđa Republike Srpske.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da će resorno ministarstvo i u narednom periodu nastaviti razgovore sa predstavnicima Sindikata, sa ciljem pronalaženja najboljih rješenja za zaposlene, te da briga o ljudima koji rade u pravosuđu i stvaranje uslova za njihov profesionalni i materijalni napredak ostaju jedan od prioriteta.

„Samo kroz otvoren dijalog, partnerski odnos i međusobno uvažavanje možemo nastaviti da jačamo pravosudni sistem i unapređujemo položaj svih zaposlenih. Pravosuđe ne postoji samo zbog sebe. Njegova svrha je da služi građanima, štiti zakonitost, jača povjerenje u institucije i bude jedan od stubova pravne sigurnosti Republike Srpske“, poručio je ministar Selak.