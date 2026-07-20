Meteorološki fenomen pogodio grad u komšiluku: „Ljudi su bježali, nastala je panika“

Iznenadni skok nivoa mora potopio je terase kafića i restorana, a zasad nije poznato kolika je šteta.

Rivu Malog Lošinja nakon kratkotrajnog jutarnjeg nevremena pogodila je poplava, jer se more podiglo u roku od nekoliko sekundi i preplavilo restorane i kafiće, dok su se ljudi razbježali.

Ujutru je kratko puhalo i padala je kiša, ali se potom sve smirilo. Sjedili smo na kafi kada se u roku od nekoliko sekundi more podiglo i preplavilo cijelu rivu. Ljudi su bježali, ugostitelji su pomjerali stolove, nastala je panika - ispričao je svjedok nevremena na rivi u Malom Lošinju.

Portparol Grada Malog Lošinja rekla je da za sada nemaju informacije o nastaloj šteti, ali da ova pojava nije neobična.

Ljudi su se već navikli, to se zna dešavati poslije nevremena - rekla je portparol Grada Malog Lošinja Martina Krajina Mršo.

Prije nekoliko dana, tačnije 16. jula, zabilježeno je slično podizanje nivoa mora. Tada je na mnogim područjima sjevernog, a posebno srednjeg Jadrana, zabilježena pojava naglih promjena nivoa mora.

Šćiga ili seš pojavila se od Istre do srednjodalmatinskih ostrva. More se prvo izlilo na rivi u Puli, a ista meteorološka pojava zabilježena je i na nižim dijelovima obale u Zadru.

Oko 23 časa izražena plima, sa podizanjem mora većim od 30 centimetara, pogodila je Stari Grad, nakon čega se more naglo povuklo oko 60 centimetara ispod uobičajenog nivoa, pa su brodice ostale na suvom.

Šćiga (poznata i kao seš ili meteocunami) je stojeći morski talas koji nastaje zbog naglih promjena atmosferskog pritiska i izaziva snažno i brzo osciliranje nivoa mora u plitkim uvalama.

Zbog ove pojave more se može izliti na obalu, a zatim se naglo povući i ostaviti brodice na suvom, prenosi Jutarnji.hr