Grafit "Srbe na vrbe" uklonjen, Tužilaštvo formiralo predmet

Tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom ispisivanja grafita "Srbe na vrbe" u tom gradu na sjeveru Crne Gore, potvrdila je tužilac Ljubica Caković.

z opštine Bijelo Polje saopšteno je da je zid u naselju Pruške, na kome je ispisan grafit, prekrečen i da je to uradio vlasnik objekta gd‌je se sve dogodilo.

Policija je za Radio-televiziju Crne Gore potvrdila da preduzima sve mjere i radnje da utvrdi ko je napisao grafit mržnje.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Bijelom Polju Enis Burdžović osudio je grafit govora mržnje usmjeren protiv srpskog naroda, poručujući da takvim porukama nema mjesta u gradu koji je prepoznat po međusobnom poštovanju i toleranciji.

– To su sramne riječi koje zaslužuju svaku osudu i nadam se da će nadležni otkriti i adekvatno kazniti počinioce – naveo je Burdžović.

On je istakao da su građani dužni da se zajednički suprotstave svakom pokušaju podsticanja mržnje.

Grafit “Srbe na vrbe” bio je ispisan u blizini Plavog mosta u naselju Pruška u Bijelom Polju i, prema izjavama građana, danima se nalazio na tom mjestu.