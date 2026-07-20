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Drama u Sloveniji: Opljačkan kombi za prevoz novca, traju dvije potjere

20.07.2026 21:44

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Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

U Sloveniji je u toku velika potraga za nepoznatim lopovima koji su oko 13.45 časova u Izoli opljačkali kombi vozilo za prevoz gotovine.

Kako javlja RTV Slovenija, pljačka se dogodila ispred supermarketa Hofer, a odmah nakon što im je stigla dojava, policajci su blizu mjesta događaja postavili kontrolne tačke.

Policajci i kriminalistički istražitelji vrše uviđaj, a zbog potrage za počiniocima dignut je i helikopter.

Policija je zamolila stanovnike da im, ako imaju bilo kakve informacije o incidentu, dojave to na broj za hitne slučajeve 113.

Potjera za državljaninom BiH zbog ubistva

U Sloveniji je u toku i druga potjera, o čemu smo već izvijestili. Traga se za državljaninom Bosne i Hercegovine (39) koji je osumnjičen za ubistvo počinjeno na području Vuhreda u noći sa ned‌jelje na poned‌jeljak. Nakon zločina osumnjičeni je pobjegao te je još uvijek u bijegu.

Policijska uprava Celje objavila je da je riječ o muškarcu visokom oko dva metra. U trenutku bijega bio je obučen u farmerke, crnu košulju kratkih rukava i crne cipele. Upozorili su da je osumnjičeni opasan i nepredvidiv te se apeluju na građane da mu ne prilaze i ne pokušavaju uspostaviti kontakt s njim.

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Slovenija

Pljačka

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