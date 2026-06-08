Minić: Imam informacije da prelaz u Gradišci neće biti zatvoren

Autor:ATV
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Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ima nezvanične informacije da granični prelaz na području Gradiške neće biti zatvoren nakon današnjeg potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske o prelazima.
"Reagovali smo ova dva dana i poslali institucionalni, ali i ljudski apel. Zatvaranje bi bila neprocjenjiva šteta", reako je Minić novinarima u Banjaluci.
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On je dodao da čekaju zvaničnu informaciju.
"Mislim da su juče o toj temi obavljeni potrebni razgovori", istakao je Minić, prenosi "Srna".
Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, što bi, kako je navedeno, trebalo da olakša prelazak granice i obezbijedi efikasniji sistem kontrole.
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Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH upozorili su ranije da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje potpisivanjem ovog ugovora, jer nisu stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu.
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