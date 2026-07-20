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Tragedija nad tragedijama: Preminulo dijete (2) nakon pada u odvodni kanal

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 21:56

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Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал
Foto: ATV

Dvogodišnje dijete preminulo je nakon nesreće koja se u petak dogodila na Paliluli, saznaje Telegraf.rs.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, devojčica je bila sama u dvorištu, a u jednom momentu je pronađena u odvodnom kanalu bez svijesti.

Hitna pomoć je dijete prevezla u bolnicu, gdje su konstatovane teške tjelesne povrede, a dan kasnije, juče 18. jula, je preminulo.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da tijelo djeteta bude prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi vršenja sudsko-medicinske obdukcije.

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preminulo dijete

Palilula

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