Vukanović: Blanuša da odustane, kandidat treba da bude Miličević ili Petrović

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović kaže da predsjednik SDS-a Branko Blanuša nema njegovu podršku i da kandidat za predsjednika treba da bude Milan Miličević ili Ljubiša Petrović.

"Bio sam srcem za (Branka) Blanušu misleći da ima malo karaktera, da je istina ono što priča. Veće prevare i veće podvale, zamislite ja kažem da će biti pres u 12 i dođem 10 do 12 i kažem nema presa. Rekli biste Vukan je neozbiljan. Ne da tri mjeseca pričam 'biću kandidat' i onda na sjednici Predsjedništva (SDS) kaže da se povlači u korist (Draška) Stanivukovića. Taj čovjek da bude kandidat? On ne može da vodi mjesnu zajednicu. On treba odmah da se povuče, i on i Draško. Satraću ga kao Draška ako se ne bude povukao", rekao je Vukanović.

On poručuje da opoziciji ne trebaju kolebljivi ljudi bez karaktera i stava. Vukanović ističe da je trenutna situacija u SDS-u posljedica puča koji je započeo prošle godine smjenom Milana Miličevića.

"Blanuša nakon svega ne može imati našu podršku. Neka danas podnese ostavku. On je trojanski konj koji je kupio Stanivuković. Tako se ponašaju samo ucijenjeni ljudi. Kandidat za predsjednika Republike Srpske treba da bude Milan Miličević ili Ljubiša Petrović, oni mogu dobiti našu podršku. Mi imamo mogućnost da ih prijavimo", rekao je Vukanović.

Komentarišući triku za člana Predsjedništva BiH, Vukanović kaže da Draško Stanivuković razmišlja da kandiduje Branislava Borenovića koji to ne želi, pa čak i Jelenu Trivić. Ističe i da predsjednik SDS-a Branko Blanuša treba da kaže čime ga ucjenjuje Draško Stanivuković.

"Siguran sam da će gospodin Blanuša staviti zavoj na ruku ili pojesti krompir i reći da ima temperaturu i zdravstvene probleme i da se povlači i ustupi mjesto Stanivukoviću. Toliko je nepouzdan i uništio je sebi rejting", rekao je Vukanović.