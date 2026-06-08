Organizacija starješina VRS: Glavna ulica u Banjaluci da nosi ime po generalu Taliću

Organizacija starješina Vojske Republike Srpske podnijela je rukovodstvu Grada Banjaluka zvaničnu inicijativu da glavna ulica koja prolazi kroz centar Banjaluke, gd‌je je izgrađeno centralno spomen-obilježje poginulim borcima Vojske i policije Republike Srpske, bude nazvana po general-pukovniku Momiru Taliću.

Predsjednik Organizacije starješina Slobodan Župljanin izjavio je da je general Talić bio jedan od najistaknutijih srpskih komandanata, za koga se može reći da nije bio samo komandant, već i vojskovođa u pravom smislu te srpske riječi.

Župljanin je napomenuo da je Talić bio jedini oficir Prvog Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je u VRS ušao sa činom general-majora bivše JNA, saopšteno je iz Organizacije starješina.

"Tokom rata komandovao je korpusom koji je po kvantitativnom i kvalitativnom sastavu bio ranga armije i branio je zonu odgovornosti veću od 1.100 kilometara, istu onoliku koliku danas brani najmoćnija vojna sila na svijetu, Vojska Ruske Federacije. Operacija `Koridor` je samo jedna od najpoznatijih vojnih operacija Prvog krajiškog korpusa, a general Talić je izvojevao i brojne druge briljantne pobjede nad brojčano nadmoćnijim neprijateljem i snagama NATO pakta", precizirao je Župljanin.

On je rekao da na ovaj način Organizacija želi da sačuva od zaborava najistaknutije komandire i komandante, ali i borce Vojske Republike Srpske, te da im se i na neki način Srpska oduži za sve ono što su učinili za srpski narod.

"Inicijativa će biti upućena i svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj, a Organizacija starješina spremna je na punu saradnju sa svim strukturama u postupku kandidovanja najzaslužnijih pojedinaca", istakao je Župljanin i dodao da će je dostaviti i institucijama Republike Srpske.

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić izjavio je Srni da je komandant Prvog krajiškog korpusa i nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske Momir Talić zaslužio da jedna od glavnih ulica u Banjaluci dobije naziv po njemu.

On je istakao da će na jednoj od narednih sjednica Skupštine grada Klub odbornika SNSD-a pokrenuti inicijativu da putem skupštinske Komisije bude predloženo koja bi ulica mogla biti nazvana po generalu Taliću.

Momir Talić, koji je preminuo 28. maja 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, ostao je upamćen kao simbol proboja "koridora života" kojim su povezani zapadni i istočni dio Republike Srpske.

U Piskavici kod Banjaluke 30. maja obilježene su 23 godine od smrti general-pukovnika Momira Talića.