Vukanović po ko zna koji put izbačen sa sjednice NSRS

Poslanik liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović po ko zna koji put je izbačen sa zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Vukanović je, pored upozorenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića da se drži tačke dnevnog reda, burno odreagovao i prišao govornici, nakon čega je udaljen sa sjednice.

Nakon što je udaljen iz sale, Vukanović je nervozno galamio po hodniku Narodne skupštine.

"Ko si ti? Je li normalno da me ovo izbacuje svaki put? Ovo nije normalno", rekao je Vukanović.

Podsjećamo, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, u nastavku sjednice, razmatraju Deklaraciju o zatvaranju OHR-a.