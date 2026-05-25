Stevandić: Najbolja opcija zatvaranje OHR-a

25.05.2026 10:42

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je danas u Banjaluci da je za Srpsku najbolja opcija zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

"Prelazno kompromisno rješenje bi moglo biti i ostanak Kancelarije bez takozvanih bonskih ovlaštenja uz jasno ograničenje trajanja mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik", rekao je Stevandić u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazlažući Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, prenosi SRNA.

On je naglasio da se Republika Srpska pita i da se o njenom mišljenju i stavovima vodi računa u ukupnim međunarodnim odnosima, što je spoljnopolitički uspjeh.

Stevandić je upitao zašto bi predstavnici Srpske učestvovali u formiranju i radu institucija BiH ako postoji neko ko će to raditi umjesto njih?

"Ovakav način borbe za pozicije Republike Srpske je demokratski, legitiman i ne predstavlja krivično d‌jelo", smatra Stevandić.

On je napomenuo da Narodna skupština Republike Srpske treba da razmotri stavove o podršci zatvaranja Kancelarije i da zajednički stav treba da imaju vladajuća većina i opozicija.

"Bitno je da međunarodna zajednica dobije jedinstven stav iz Republike Srpske o ovom pitanju", naglasio je Stevandić.

