Dodik: Za stravični zločin u Bradini još niko nije odgovarao

Maja 1992. godine u Bradini je ugašen život, a sa njim i životi desetina nevine d‌jece, žena, muškaraca koje su mučki ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih formacija samo zbog srpskog imena i krsne slave, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Godine prolaze, a tišina koja se prije 34 godine nadvila nad Bradinom i danas od‌jekuje istom jačinom i bolom. Bradina je jedan u nizu simbola spaljenih srpskih ognjišta, ugašenih slavskih svijeća, oskrnavljenog mjesnog hrama, mučki prekinutih života", rekao je Dodik za Srnu povodom obilježavanja 34 godine od brutalnog ubistva 48 mještana ovog srpskog sela, dok je njih nekoliko stotina odvedeno u logore i zlostavljano.

Dodik je naveo da su zločinci okupljeni oko tadašnjih muslimanskih vođa, kreatora i inicijatora rata u BiH, izvršili napad na vjekovna srpska ognjišta i imanja u Bradini, poubijali i zatvorili u logore na sve što su naišli, a što se zove srpskim imenom, prenosi SRNA.

"Njih 3.000 naoružanih pripadnika paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija, dojučerašnjih komšija, ustrijemilo se na nedužne mještane srpske nacionalnosti, i mlado i staro, u Bradini i ubijali ih na najbrutalnije načine na kućnom pragu.

Za samo dva dana, od 25. do 27. maja 1992. godine, ubijeno je 48 civila, dok je u logorima Čelebići i Musala bilo zatočeno 330 civila koji su na najsvirepiji način mučeni, a njih 22 logoraša je umrlo u najstrašnijim mukama", istakao je Dodik.

On je naveo da svega nekoliko desetina slabo naoružanih muškaraca nije moglo da pruži otpor i odbrani Bradinu u ovom brutalnom napadu, pa je selo u potpunosti spaljeno i uništeno, a Crkva Vaznesenja Gospodnjeg, sagrađena 1938. godine, zapaljena i srušena.

"O brutalnosti zločina u Bradini i svireposti njegovih izvršilaca govori i podatak da su zločinci platili Rome koji su vezali noge ubijenih Srba konopcima, a zatim njihova tijela konjima vukli do iskopane jame u porti porušenog hrama i tu ih bacali. Za tri dana u tu jamu bačeno je 26 tijela nedužnih Srba. Takođe, postoje i svjedočenja koja govore o okrutnom i nečovječnom ponašanju zlikovaca prema srpskim kćerkama, sestrama i majkama koje su bile podvrgnute višestrukim silovanjima i brutalnim iživljavanjima", naglasio je Dodik.

Naravno, dodao je, za ovaj stravični zločin u Bradini, kao i za mnoge druge zločine nad Srbima još niko nije odgovarao, jer se pred Sudom BiH uvijek vode maratonski procesi koji nemaju kraja kada je riječ o srpskim žrtvama, čekajući da počinioci i svjedoci "biološki nestanu".

"Dok se sa tugom i dubokim poštovanjem sjećamo svih nevino stradalih mještana Bradine, naša dužnost nije samo da tugujemo, već i da pamtimo, da njihova imena otimamo od zaborava, o njihovoj žrtvi govorimo glasno i dostojanstveno i da nikada ne dozvolimo da zub vremena izjede istinu o njihovom stradanju.

Mnogo je Srba stradalo, mnogo je srpskih ognjišta ugašeno, mnogo kuća i hramova porušeno u proteklom građanskom ratu u BiH da bi tako lako dozvolili da zaborav prekrije istinu o našem stradanju. Republika Srpska i sloboda koju danas imamo skupo su plaćene i ne smijemo sebi da dozvolimo zaborava. Dok je nas i našeg sjećanja i oni će živjeti, jer zaborav je ponovni zločin nad vlastitim žrtvama", poručio je Dodik.