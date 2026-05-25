Pojavio se novi snimak horora u Kragujevcu

Snimak napravljen sa tribina, blizu mjesta skandaloznog događaja, pojavio se na društvenim mrežama.

Maskirani huligani koji sebe predstavljaju navijačima fudbalskog kluba Radnički 1923 su upali na teren nakon utakmice tog tima protiv Javora koja je završena rezultatom 2:2.

Radnički 1923 je obezbijedio opstanak u Super ligi Srbije, a navijači su nakon završetka utakmice preskočili ogradu i krenuli na fudbalere svog tima. Grupa huligana sa fantomkama na glavama je željela fizički obračun sa fudbalerima, a neki od njih su i udareni.

Region Smrt prekinula suđenje: Preminuo starac koji je suprugu izudarao štapom

Kako je prenio "Sport klub" najgore je prošao Miloš Ristić, fudbaler veznog reda kojem je, uz nekoliko udaraca u lice, rasječena usna. Napadnuti su i stranci.

Fudbaleri su uzvratili, pa je viđena prava tuča, a pojedini huligani se nisu najbolje proveli. Na kraju su pripadnici žandarmeriji, uz prilično sporu reakciju, huligane otjerali prema tribini.

Pogledajte snimak koji je na društvenoj mreži Instagram objavio portal "Glas Šumadije":