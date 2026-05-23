Primitivizam i sramota u Tirani tokom intoniranja srpske himne

Soka reprezentacija Srbije se u četvrtfinalu Evropskog prvenstva sastala sa Albanijom, koja je i domaćin turnira, a meč u Tirani imao je skandaloznu uvertiru.
Domaći navijači neprijateljski su dočekali Orlove i izviždali himnu "Bože pravde", koja gotovo da se nije čula u prenosu, ali to nije bilo sve od ispada albanske publike.
Mnogi od njih, među kojima je bilo i male djece, uvredljivo su gestikulirali prema srpskim igračima, koji im ni na koji način nisu dalo povoda za takvo ponašanje.
Takođe, na tribinama su se mogle vidjeti i zastave ozloglašene terorističke organizacije UČK.
Podsjećamo, Srbija je u grupnoj fazi osvojili prvo mjesto, pošto je pobjedama nad Danskom (4:3) i Rumunijom (1:0) sakupila šest bodova. Jedini poraz su Orlovi doživjeli od Mađarske (1:0), a u osmini finala savladali su Grčku sa 2:0.
Naša reprezentacija na kontinentalnom šampionatu igra u sastavu: Živković, Tomović, Živković, Mikić, Perendija, Dimitrijević, Damjanović, Jelić, Baranin, Smiljanić.
