Vozači, oprez: Radari su danas na svakom koraku

Policijske agencije širom Bosne i Hercegovine za danas, 23. maj 2026. godine, najavile su pojačane radarske kontrole i nadzor brzine na brojnim putnim pravcima i gradskim saobraćajnicama.

Vozači se posebno upozoravaju na opreznu vožnju i poštovanje ograničenja brzine, jer će radari biti raspoređeni na više lokacija tokom cijelog dana.

Fudbal Primitivizam i sramota u Tirani tokom intoniranja srpske himne

Radarske kontrole danas su najavljene na području Kantona Sarajevo, uključujući djelovanje MUP-a KS i Policijske stanice Centar, kao i u više gradova i opština širom FBiH i Brčko distrikta.

Pojačane kontrole brzine sprovodiće policijske stanice Doboj Jug, Zapad, Gradačac, Srebrenik, Travnik, Vitez, Fojnica, Bugojno, Jajce, Busovača, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Kalesija i Brčko distrikt.

Iz policije apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, posebno zbog pojačanog saobraćaja, radova na cestama i velikih gužvi koje su zabilježene pred vikend.

Svijet Teheran ima jedan uslov za otvaranje Ormuskog moreuza

Podsjećaju da neprilagođena brzina i dalje predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini.