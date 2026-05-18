Kinezi imaju rješenje: Kada vam pukne guma, neće vam trebati dizalica

Kompanije poput BYD-a, Aita i Li Auta rade na sistemima vješanja koji mogu selektivno da podižu pojedinačne točkove.

U BYD-u tvrde da je tehnologija namijenjena za tri primjene - vožnju u nuždi na tri točka, vožnju po teškom terenu i zamjenu guma bez dizalice.

BYD je ovu tehnologiju demonstrirao na modelu Denza B8 Flasks Charge Edition.

Ovaj model koristi novi sistem ogibljenja Disus-P Ultra, koji omogućava vozilu da u potpunosti podigne jedan točak dok nastavlja da se kreće brzinom do 15 kilometara na čas, prenosi Avaz.

Prema portalu Novosti o automobilima Kina, BYD navodi da sistem može da završi proces podizanja za manje od jednog minuta. Tokom medijske demonstracije, zamjena gume navodno je završena za manje od dva minuta.

Proizvođač tvrdi da sistem može da podigne teret do devet tona. Denza B8 počinje da se prodaje u Kini po cijeni od oko 53.000 evra.

Za sada je ovaj SUV dostupan samo u Kini, Filipinima, Australiji i Novom Zelandu.