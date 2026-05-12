Za vozače B kategorije u Evropi uskoro stiže velika promjena

Vozači sa B kategorijom u Evropskoj uniji uskoro će moći upravljati težim vozilima nego do sada.

Nova pravila podižu granicu sa 3.500 na 4.250 kilograma, prvenstveno zbog električnih dostavnih vozila i kampera koji su zbog baterija znatno teži od klasičnih modela.

Vozačka dozvola B kategorije u Evropskoj uniji uskoro bi trebalo da dobije važnu izmjenu. Prema novim pravilima, vozači sa B kategorijom moći će voziti vozila do 4.250 kilograma, umjesto dosadašnjih 3.500 kilograma.

Promjena važna za električna vozila i kampere

Riječ je o izmjeni koja je posebno značajna za električna privredna vozila, dostavne automobile i kampere.

Evropski parlament i Savjet EU postigli su privremeni dogovor još tokom druge polovine 2024. godine, a države članice imaće četiri godine da direktivu prenesu u svoja nacionalna zakonodavstva.

Zašto se mijenjaju pravila?

Dosadašnja granica od 3.500 kilograma postavljena je u vrijeme kada su se propisi uglavnom odnosili na vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Međutim, elektrifikacija vozila promijenila je situaciju.

Baterijski paket u električnom vozilu može težiti između 400 i 700 kilograma, u zavisnosti od kapaciteta. Zbog toga električni kombiji, dostavna vozila i kamperi lako prelaze granicu od 3,5 tone, iako su po dimenzijama i namjeni slični vozilima koja su se do sada mogla voziti sa B kategorijom.

Bez ove izmjene dio vozača više ne bi mogao upravljati električnim verzijama vozila koja su ranije mogli voziti bez dodatne dozvole.

Nova pravila zato predstavljaju prilagođavanje tržišnoj realnosti, a ne samo administrativno povećanje dozvoljene mase vozila.

Ko će moći voziti vozila do 4.250 kilograma?

Povećanje granice neće važiti bez određenih uslova.

Za upravljanje vozilima do 4.250 kilograma biće potrebno imati B kategoriju najmanje dvije godine. Na taj način želi se spriječiti da potpuno novi vozači odmah sjednu za volan težih vozila.

Kada je riječ o kamperima, predviđeni su dodatni uslovi — vozač će morati položiti poseban ispit ili proći dodatnu obuku.

Broj putnika ostaje isti kao i do sada — najviše osam putnika uz vozača.

Nova pravila posebno će zanimati obrtnike, dostavne službe, firme koje koriste laka privredna vozila, ali i vozače koji planiraju kupovinu većeg kampera.

U praksi bi izmjene trebalo da olakšaju prelazak na električne modele, jer dodatna težina baterije više neće automatski značiti potrebu za drugom kategorijom vozačke dozvole.

Države članice Evropske unije imaju rok od četiri godine da nova pravila unesu u domaće zakonodavstvo, pa promjene neće stupiti na snagu odmah, prenosi tportal.