Sazvan Sveti arhijerejski sabor SPC za 13. i 14. maj

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora za 13. i 14. maj, saopšteno je iz SPC.

Kako se navodi u saopštenju, zasjedanje će svečano početi u srijedu 13. maja sabornom svetom liturgijom sa prizivom Duha Svetog u hramu Svetog Save na Vračaru.

Hronika Muškarac iz Kostajnice oštetio banku za skoro 350.000 KM

Radni dio najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela SPC, pod predsjedništvom patrijarha srpskog Porfirija započeće 14. maja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru.

Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda, a nastavlja se razmatranjem izvještaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tijela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost.

(sputniknews.com)