Umrla majka Jovana Perišića

Jovan Perišić doživio je veliku porodičnu tragediju - preminula mu je majka.

Slavni pjevač je, čim je saznao za tužnu vijest, spakovao kofer i uputio se u Bosnu, gdje je njegova pokojna majka i živjela.

Vijest o njenoj smrti pjevača je, kako saznaje Telegraf, dočekala u Beogradu.

On se odmah uputio za Bosnu, gdje će u srijedu biti sahrana, piše Kurir.

Porodična tragedija pjevača rastužila je mnoge koji poznaju popularnog muzičara i njegovu porodicu.

Brojni prijatelji i kolege iz svijeta muzike uputili su izraze saučešća i podrške pevaču u ovim teškim trenucima.