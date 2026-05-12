Zdravko Čolić renovira vilu na koju je bačena bomba: ''Sve će izgledati kao novo''

Muzička zvijezda Zdravko Čolić započeo je potpuno renoviranje svoje porodične vile na Dedinju, na koju je početkom februara bačena bomba.

Luksuzna nekretnina je od siline detonacije pretrpjela ozbiljna oštećenja, a najviše su stradali spoljni zidovi, stolarija i zaštitne roletne. Zbog policijskog uviđaja i prikupljanja dokaza, Zdravko Čolić donedavno nije ništa mijenjao, ali su sada na posjed stigle brojne ekipe majstora, stručnjaka za sigurnosne sisteme i građevinara.

Komšije iz ovog elitnog naselja i dalje pamte noć kada je došlo do napada.

– Te noći svi smo izašli napolje jer se čuo stravičan prasak. Ulica je bila puna policije i obezbjeđenja. Poslije toga je neko vrijeme bilo potpuno mirno, a onda su prije nekoliko nedjelja stigli majstori i počeli su ozbiljni radovi, ispričao je stanovnik ovog naselja.

“Porodica Čolić želi da sve izgleda potpuno novo”

Planirano je da se uklone svi tragovi ovog stravičnog događaja.

– Najprije će biti uklanjani dijelovi oštećene fasade i zidova, a zatim slijedi zamjena kompletne spoljne stolarije i roletni koje su bile uništene tokom eksplozije. Porodica Čolić želi da sve izgleda potpuno novo, kao da se ništa nije dogodilo, rekao je jedan od izvora upoznat sa situacijom.

Iako pjevač smatra da nema potrebe za dodatnim angažovanjem fizičkog obezbjeđenja, na vili će biti pojačane bezbjednosne mjere ugradnjom novih kamera i senzora.

– Ranije je sve delovalo dosta opuštenije. Sada se vidi da se vodi računa o svakom detalju. Kapija je skoro stalno zatvorena, a ljudi koji pomažu oko kuće obilaze posed više puta dnevno, navodi dobro upućen izvor, piše Blic.

Kako izvori bliski porodici tvrde, Čolić ne štedi novac na obnovu, već zahtijeva isključivo najkvalitetnije materijale i detaljnu sanaciju.

– Zdravko je emotivno vezan za tu kuću. Tu provodi najviše vremena s porodicom i nije želio da ga stalno podseća na nemili događaj. Zato je odlučio da obnovi svaki detalj – od zidova i fasade do najmanjih sitnica u dvorištu, objašnjava sagovornik blizak porodici.

Prolaznici i komšije takođe primjećuju veliki broj radnika oko Čolićevog doma. – Ovde stalno dolaze kombiji s materijalom i ekipama majstora. Ne štedi se ni na čemu. Djeluje da žele da sve bude urađeno vrhunski i da vila izgleda još bolje nego ranije, istakao je jedan prolaznik.