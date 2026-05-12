Cvijanović: Vojska Republike Srpske bila ključni stub odbrane i opstanka srpskog naroda

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Republika Srpska sa ponosom obilježava Dan Vojske Republike Srpske i Dan Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka.

"Na ovaj veliki dan, sa posebnim poštovanjem i ponosom prisjećamo se časnog i slavnog puta Vojske Republike Srpske, koja je u najtežim vremenima bila ključni stub odbrane i opstanka Republike Srpske i srpskog naroda i svih onih koji su na tom putu položili živote i dali dijelove tijela", napisala je Cvijanovićeva u čestitki povodom Dana Vojske.

Ona je navela da su njihova žrtva, hrabrost i patriotizam trajno utkane u istoriju srpskog naroda i kolektivno pamćenje, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"S ponosom obilježavamo ovaj značajan datum, simbol slobode, jedinstva i odlučnosti našeg naroda da sačuva svoju Republiku, uz trajnu obavezu da je čuvamo, jačamo i gradimo za buduće generacije", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da posebnu važnost ima njegovanje tradicije Vojske Republike Srpske kroz Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk, koji dostojanstveno baštini njeno nasljeđe, čuva identitet, čast i vrijednosti na kojima je Republika Srpska nastala i opstala.

Cvijanović je čestitala 12. maj – Dan Vojske Republike Srpske i Dan Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka komandantu puka, brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

"Srećan vam 12. maj – Dan Vojske Republike Srpske!" navodi se u čestitki.

VRS formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca.

Nakon 14 godina postojanja, VRS ušla je u sastav Oružanih snaga BiH, u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk.