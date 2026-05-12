Srpska bilježi najveću prodaju stanova u posljednjoj deceniji

Za samo prva tri mjeseca ove godine u Republici Srpskoj prodato je 957 novih stanova, što je najveći broj u posljednjih deset godina, a najviše ih je prodato u Banjaluci.

Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, a kako ističu iz ove institucije, poredeći sa istim periodom lani, riječ je o rastu prodaje od 80,9 odsto.

„Jedan od razloga za ovakav skok broja zabilježenih kupoprodaja jeste i pomjeranje roka završetka izgradnje sa kraja 2025. na početak 2026. godine“, objašnjavaju oni.

Prosječne cijene

Kako dodaju, prosječna cijena završenih i prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2026. godine iznosila je 2.882 KM po kvadratnom metru i u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine niža je za 6,4 odsto, dok je u odnosu na prosječnu cijenu završenih i prodatih novih stanova u cijeloj 2025. godini niža za 4,7 odsto.

„Prosječna cijena novog završenog i prodatog stana u Republici Srpskoj, u prvom tromjesečju 2026. godine, formirana je na osnovu podataka za 18 gradova i opština u kojima je zabilježena kupoprodaja, a prvi put i u Kostajnici. Prema prosječnim cijenama, samo kvadrat novog stana u Banjaluci i Trebinju prelazi 3.000 KM“, navode oni.

Prema njihovim podacima, ukupna vrijednost svih završenih i prodatih novih stanova, ukupne korisne površine 50.803 kvadratna metra, iznosila je 146,4 miliona KM. Od tog iznosa, građevinski investitori najviše su naplatili u Banjaluci - preko 40 miliona KM, odnosno 27,3 odsto od ukupnog iznosa u Republici Srpskoj.

Prosječna veličina prodatih novih stanova

„Prosječna veličina prodatih novih stanova, prema podacima o korisnoj površini, u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2026. godine iznosi 53 kvadratna metra“, navodi se u statističkim podacima.

Najviše stanova prodato je u Banjaluci - 189 po prosječnoj cijeni od 3.881 KM po kvadratnom metru. Slijede Prnjavor sa 118 stanova po prosječnoj cijeni od 2.174 KM po kvadratnom metru, Trebinje sa 94 stana po prosječnoj cijeni od 4.577 KM po kvadratnom metru, te Prijedor sa 89 stanova po prosječnoj cijeni od 2.711 KM po kvadratnom metru.

Prema njihovim podacima, na listi je i Istočna Ilidža sa 87 prodatih stanova po prosječnoj cijeni od 2.436 KM po kvadratnom metru, zatim Modriča sa 74 stana po prosječnoj cijeni od 1.711 KM po kvadratnom metru i Doboj sa 62 stana po prosječnoj cijeni od 2.770 KM po kvadratnom metru.

Posljednji na listi su Foča sa 55 prodatih stanova po prosječnoj cijeni od 2.372 KM po kvadratnom metru, Kotor Varoš sa 35 stanova po prosječnoj cijeni od 2.317 KM po kvadratnom metru i Istočno Novo Sarajevo sa 33 stana po prosječnoj cijeni od 2.875 KM po kvadratnom metru.

Dragan Milanović, direktor agencije „Rimaks“ iz Banjaluke, u razgovoru za „Nezavisne novine“ ističe da je u Banjaluci potražnja dobra, a da je rast cijena upravo posljedica te potražnje.

Prodaja raste

„Prodaja stanova raste, naročito kada je riječ o novogradnji, iz razloga što i starogradnja ima visoku cijenu. Ljudi se prilikom kupovine radije odluče da plate nešto više kako bi imali nov stan i bili mirni narednih deset godina. To je jedan od ključnih razloga“, objašnjava on.

Kada je riječ o strukturi kupaca i motivima za kupovinu, Milanović ističe da građani stanove najčešće kupuju za stanovanje ili kao vid investicije. Prema njegovim riječima, među kupcima stanova u Banjaluci često su i građani iz drugih gradova Srpske, kao i naši ljudi iz inostranstva.

„Naši ljudi koji rade u inostranstvu imaju dosta visoka primanja za naš standard, ali nedovoljna da kupe nekretninu u Beču ili Minhenu. Zato oni investiraju i kupuju ovdje“, ističe on za „Nezavisne novine“.