Djevojka pretukla mladića u centru Zagreba

Početkom maja u centru Zagreba dogodio se incident u kojem je mlada djevojka fizički napala stranog državljanina.

Kako Indeks saznaje, nekoliko sati poslije ponoći, na Ilici je došlo do fizičkog obračuna između nepoznate djevojke i Filipinca, koji je, prema informacijama, bio u Zagrebu kao turista.

Društvo Danas je Sveti Vasilije Ostroški: Vjeruje se da se na ovaj dan dešavaju čuda

Društvenim mrežama sada kruži video na kojem se vidi kako ga djevojka više puta udara pesnicama i šutira, izbacivši mu mobilni telefon iz ruke.

Djevojka, dok ga udara, ne prestaje da psuje, što se čuje na snimku, a kulminira time što ga obara na pod i nastavlja da ga udara.

Neko sve ovo snima, a vide se i čuju prolaznici kako ne reaguju, a u jednom trenutku se čuje glas: "Dosta, ovo je stvarno previše".

Fudbal Kiks Totenhema vrijedan ispadanja iz lige

Video snimak možete pogledati na ovom linku.