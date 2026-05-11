Darko Mladić: Odbrana sutra podnosi Mehanizmu komentar na izvještaj nezavisnih ljekara

Odbrana generala Ratka Mladića podnijeće sutra Mehanizmu u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara prema kojem je general na kraju života, rekao je za Srnu njegov sin Darko Mladić.

"Mi radimo na našem podnesku. Rok je do sutra do kraja dana da se preda", rekao je Darko Mladić, ali nije mogao da iznosi detalje.

On je dodao da podnesak sadrži komentar odbrane na izvještaj nezavisnih ljekara, koje je haški Mehanizam dodatno angažovao.

"Ti nezavisni ljekari su u petak podnijeli svoje izvještaje. Još nismo dobili ovaj novi od ljekara iz pritvorske jedinice, koji mogu da ništa i ne napišu", naveo je Darko Mladić.

On je podsjetio da su ranije pritvorski ljekari napisali svoj izvještaj i da su na taj njihov izvještaj svoj izvještaj dali sada nezavisni ljekari.

"Ako oni imaju bilo kakve primjedbe, ti pritvorski ljekari, podnijeće svoj, a ako nemaju, onda neće", rekao je Darko Mladić.

On je dodao da do kasnih popodnevnih časova odbrani nije stiglo mišljenje ljekara u haškom pritvoru, gdje je general Mladić već dvije godine pod palijativnom njegom.

Darko Mladić je rekao da izvještaj haških pritvorskih ljekara možda neće ni stići odbrani, odnosno, možda će samo sudija da ga vidi.

"Mada bi trebalo i mi da ga vidimo, ako se fajlira", dodao je Darko Mladić.

On je rekao da, što se tiče generala Mladića, nema ništa novo, te da je zdravstveno stanje loše.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnicu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.